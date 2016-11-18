Stoper avı: Sakho & Gil

Ara transferde savunmayı güçlendirecek olan Galatasaray’ın Liverpool’un Fransız stoperi Sakho ve Beşiktaş’la da adı anılan Brezilyalı Gil’le ilgilendiği ileri sürüldü
Defansta özellikle hava toplarında sıkıntı yaşayan Galatasaray, ocak ayında bu bölgeye takviye yapmayı planlıyor. Fransız ve Brezilya basınından dün bu konuda iki iddia geldi. Le Parisien gazetesi, sarı-kırmızılı ekibin, Liverpool'un Fransız stoperi Mamadou Sakho için devreye girdiğini yazdı. A takımda şans bulamadığı için 2. takıma gönderilen 26 yaşındaki oyuncu bu sezon Premier Lig 2'de 3 maça çıktı. Yönetimin, Sakho için kiralama teklifi yapacağı belirtildi.
GİL AYRILMAK İSTİYOR
Brezilya'dan Esporte ise Çin'in SD Luneng takımında forma giyen Gil'le Galatasaray'ın ilgilendiğini duyurdu. Beşiktaş ile de adı anılan 1.92'lik stoperin ocak ayında SD Luneng'den ayrılmak istediği ve kulübüne rest çektiği iddia edildi. 29 yaşındaki Gil, bu yıl toplam 39 maçta görev yaptı. Piyasa değeri 6 milyon euro olan tecrübeli Brezilyalı stoperin 2020'ye kadar kulübü ile sözleşmesi bulunuyor.
GROHE İÇİN OLUMSUZ YANIT
Aslan için bir iddia da kaleci konusunda geldi. Fernando Muslera'nın ayrılma ihtimaline hazırlık yapan yönetimin, Gremio'nun tecrübeli file bekçisi Grohe'yi istediği belirtildi. Ancak Gremio, Galatasaray'a olumsuz yanıt verdi. 29 yaşındaki Grohe, 2 kez Brezilya Milli Takımı'nda oynadı.
GİL AYRILMAK İSTİYOR
Brezilya'dan Esporte ise Çin'in SD Luneng takımında forma giyen Gil'le Galatasaray'ın ilgilendiğini duyurdu. Beşiktaş ile de adı anılan 1.92'lik stoperin ocak ayında SD Luneng'den ayrılmak istediği ve kulübüne rest çektiği iddia edildi. 29 yaşındaki Gil, bu yıl toplam 39 maçta görev yaptı. Piyasa değeri 6 milyon euro olan tecrübeli Brezilyalı stoperin 2020'ye kadar kulübü ile sözleşmesi bulunuyor.
GROHE İÇİN OLUMSUZ YANIT
Aslan için bir iddia da kaleci konusunda geldi. Fernando Muslera'nın ayrılma ihtimaline hazırlık yapan yönetimin, Gremio'nun tecrübeli file bekçisi Grohe'yi istediği belirtildi. Ancak Gremio, Galatasaray'a olumsuz yanıt verdi. 29 yaşındaki Grohe, 2 kez Brezilya Milli Takımı'nda oynadı.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:34
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
Stoper avı: Sakho & Gil haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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