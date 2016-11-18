 Stoper avı: Sakho & Gil – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Stoper avı: &

    Stoper avı: Sakho & Gil

    Ara transferde savunmayı güçlendirecek olan Galatasaray’ın Liverpool’un Fransız stoperi ve Beşiktaş’la da adı anılan Brezilyalı ’le ilgilendiği ileri sürüldü

    Defansta özellikle hava toplarında sıkıntı yaşayan Galatasaray, ocak ayında bu bölgeye takviye yapmayı planlıyor. Fransız ve Brezilya basınından dün bu konuda iki iddia geldi. Le Parisien gazetesi, sarı-kırmızılı ekibin, Liverpool'un Fransız stoperi Mamadou Sakho için devreye girdiğini yazdı. A takımda şans bulamadığı için 2. takıma gönderilen 26 yaşındaki oyuncu bu sezon Premier Lig 2'de 3 maça çıktı. Yönetimin, için kiralama teklifi yapacağı belirtildi.

    GİL AYRILMAK İSTİYOR
    Brezilya'dan Esporte ise Çin'in SD Luneng takımında forma giyen 'le Galatasaray'ın ilgilendiğini duyurdu. Beşiktaş ile de adı anılan 1.92'lik stoperin ocak ayında SD Luneng'den ayrılmak istediği ve kulübüne rest çektiği iddia edildi. 29 yaşındaki Gil, bu yıl toplam 39 maçta görev yaptı. Piyasa değeri 6 milyon euro olan tecrübeli Brezilyalı stoperin 2020'ye kadar kulübü ile sözleşmesi bulunuyor.

    GROHE İÇİN OLUMSUZ YANIT
    Aslan için bir iddia da kaleci konusunda geldi. Fernando Muslera'nın ayrılma ihtimaline hazırlık yapan yönetimin, Gremio'nun tecrübeli file bekçisi Grohe'yi istediği belirtildi. Ancak Gremio, Galatasaray'a olumsuz yanıt verdi. 29 yaşındaki Grohe, 2 kez Brezilya Milli Takımı'nda oynadı.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:34
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