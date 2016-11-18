Sneijder: Şansa ihtiyacımız var

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, derbiye hazırlanan sarı- kırmızılı futbolcuları ziyaret edip moral verdi. Oldukça sıcak bir ortamda geçen görüşme sonrasında Sneijder, "Arkadaşlarımız Fenerbahçe maçı için şans dilemeye geldiler. Buna ihtiyacımız var. En kısa sürede biz de onları ziyaret edeceğiz" diye konuştu.