 Sneijder: Şansa ihtiyacımız var – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Sneijder: Şansa ihtiyacımız var

    Sneijder: Şansa ihtiyacımız var
    Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, derbiye hazırlanan sarı- kırmızılı futbolcuları ziyaret edip moral verdi. Oldukça sıcak bir ortamda geçen görüşme sonrasında Sneijder, "Arkadaşlarımız Fenerbahçe maçı için şans dilemeye geldiler. Buna ihtiyacımız var. En kısa sürede biz de onları ziyaret edeceğiz" diye konuştu.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:56
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