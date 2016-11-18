Sneijder: Şansa ihtiyacımız var
Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, derbiye hazırlanan sarı- kırmızılı futbolcuları ziyaret edip moral verdi. Oldukça sıcak bir ortamda geçen görüşme sonrasında Sneijder, "Arkadaşlarımız Fenerbahçe maçı için şans dilemeye geldiler. Buna ihtiyacımız var. En kısa sürede biz de onları ziyaret edeceğiz" diye konuştu.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:56
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
Sneijder: Şansa ihtiyacımız var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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