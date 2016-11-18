"Seriyi bitirmek için sahada olacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, “Bu maçın değerlerini ortaya koyan pozitif anlamda motivasyon var. Bu duyguları hissetmek çok güzel. 17 yıllık özlemi bitirmek sahada olacağız ve için umarım pazar günü bu seriyi bitiririz” dedi.

Fenerbahçe ile oynanacak Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta derbi maçı öncesi sarı-kırmızılı takımın Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Riekerink, pazar günü kendilerini çok önemli bir derbi beklediğini belirterek, "Diğer taraftan ligin ilk başladığımız bölümde Beşiktaş derbisi ardından Fenerbahçe derbisini deplasmanda oynayacağımızı biliyordum. Beşiktaş derbisinde orada beraberlik aldık şimdi Fenerbahçe deplasmanında oynayacağız. Oyuncu, taraftar, yönetici yani Galatasaraylı olan kim olursa olsun bu tansiyonu hissediyorum. 17 senelik kazanamama hırsını hissediyorum. Kimi görürsem göreyim bunu hissediyorum. Bunu bir gerginlik olarak görmüyorum yanlış anlaşılmasın. Bu maçın değerlerini ortaya koya pozitif anlamda motivasyon var. Bu duyguları hissetmek çok güzel. 17 yıllık özlemi bitirmek sahada olacağız ve için umarım Pazar günü bu seriyi bitiririz" diye konuştu.



"Hedef 3 puan"

Pazar günü derbide hedeflerinin 3 puan olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Bunu görmek istiyorum. Sahada olacak olan oyuncularımın da bunu göstereceğine inanıyorum. Bundan da eminim. Bu zaman kadar bana verdikleri enerji beni bu konuşturmaya itiyor. Oraya bunları görmek için gidiyoruz. 17 senelik periyodu bitirmek istiyorsak, kesinlikle futbolcularım da bunu istiyor. Yapmamız gereken bunu sahaya yansıtmak" açıklamalarında bulundu.



"Galibiyet almak için oraya gidiyoruz"

Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ile oynanan maçlarda alınan mağlubiyetlerin ardından kendisinin eleştirildiğinin söylenmesi üzerine Hollandalı çalıştırıcı, "Eleştirildiğimi görmüyorum. Çünkü gazete okumuyorum. Yorumlarla ilgili bilgim olmuyor. Gazateleri takip etmiyorum. Son iki maçta kendi sahamızda kaybettik ama performans bakımından adil sonuçlar değildi. Maçı domine ettik iki maçta da. Oyuncularımı kazanmamakla ilgili suçlarım ama istediklerimi yapmadılar diye suçlayamam. Çok kolay kazanmamız gereken iki maçı kaybettik. Geçen seneki aldığımız sonuçlara bakıyorum. Örneğin; Eskişehirspor maçı vardı Antalya maçı vardı geçen sene. Ancak bu sene çok farklı bir Galatasaray var. Galatasaray gibi büyük camiada her zaman kazanmanız gerekiyor, anlıyorum o yüzden. Oyuncularımı ve bizi pazar günü zor maç bekliyor ama hepimizin inancı sonsuz. Galibiyet almak için oraya gidiyoruz. Pazar günkü maç öncesi oyuncuların durumu benim için çok çok önemli" dedi.



"Fenerbahçe'ye karşı oynuyoruz diye değişiklik yapmayacağız"

Dick Advocaat'ı tanıdığını söyleyen Riekerink, "Oyun şeklini biliyorum ve biz analizlerimizin de sonuçlarını çıkardık. Fenerbahçe'nin eksilerini artılarını biliyoruz. Oyuncularımıza anlattık ve antrenmanlarda bunlara da çalıştık. Rakibimizde bazı eksikler var. Oyun mantalitesi açısından rakibimiz yine aynı sistemle sahada olacak diye tahmin ediyorum. Dersimize en iyi şekilde çalıştık. Umarım pazar günü bu çalıştıklarımızı en iyi şekilde saha uygularız. Bence galibiyeti bize getirecek altın nokta bu zaman kadar gösterdiğimiz performansı rakibimize karşı da sergilemek. Fenerbahçe'ye karşı oynuyoruz diye değişiklik yapmayacağız. Korkmadan yine aynı oyunumuzu oynayacağız. Defanstan ofansa etkili geçen bir takım olarak oynayacağız. Bölgelerde ne yapacağımızdan ziyade aynı mantaliteyle sahada olmak bize galibiyet getirecektir" yorumunu yaptı.



Orta saha ve defans kurgusu

Selçuk İnan, De Jong ve Tolga'nın aynı anda sahada olabilme ihtimali üzerine gelen soruya Hollandalı çalıştırıcı, "Üç tane kaliteli orta sahamız var. Bu üçünün oynaması demek defansif oynamak demek. Biraz daha güvenli mi, yoksa sadece oyunumuzu sergileyecek sistemle mi oynayacağız bakacağız. Beş tane birbirinden kaliteli stoperimiz de var. Bunların ya 5'iyle ya 5-3-2 oynayacağız ya da ikisi oynayacak. Seçimini yapacağız" diye konuştu.



"Hedefimiz kazanmak olacak"

"Ayının spotunu vurmadan satamazsın" sözünü hatırlatarak açıklamalarına devam eden Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, "Burada önemli olan oyuncuların bana verdiği enerji. Kupa finalleri öncesi de onların enerjisini hissettim. Şu anda bunu hissediyorum. Benim bu enerjiyi almam önemli. Oraya bu enerjiyle gidiyorum. Bu sene bizim en büyük hedefimiz şampiyon olmak. Kazanmamız gereken bir maç. Pazar günü hedefimiz kazanmak olacak" dedi.



"Lens çok önemli bir oyuncu"

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Lens hakkında da konuşan Riekerink, "Çok önemli bir futbolcu. Fiziksel olarak da çok kuvvetli bir oyuncu. Oynamayacak olması avantaj gibi gözükebilir ama Fenerbahçe önemli bir kadroya sahip. Onun yerine yine önemli bir oyuncu oynayacaktır. Tabi oynamaması bizim için önemli ama maç yine 11'e 11 oynanacak" diyerek sözlerini sonlandırdı.