Önce beraberlik sonra Galatasaray
F.Bahçe iki önemli eksiğine rağmen seyircisine güveniyor. G.Saraylılar da son dönemlerde Kadıköy ve TT Arena’da kaybetmemenin psikolojisini yaşıyor. İki takım için de kazanmak zorunda olduğu derbinin havası “ne şiş yansın, ne de kebap” gibi görünüyor.
Yılmaz Şenol sordu Levent Tüzemen cevapladı.
G.Saray ve F.Bahçe lider ile arayı açmamak için mutlak kazanmak zorundalar. Bu durum takımları nasıl etkiler?
Derbiden çıkacak bir beraberlik Hollandalı iki teknik adamı çok memnun eder. Ancak Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kazanırsa olası beraberlik F.Bahçe ve G.Saray'ı zirve takibinde yaralar. İki takım da öncelikle kazanmak isteyecektir ve kontrollü oynamaya özen gösterecektir. G.Saray'ın evinde Trabzon ve Başakşehir maçlarını kaybettiğini düşünürsek derbide alacağı yenilgi camiada tartışma yaratır. Eğer Riekerink müdahalelerde hata yaparsa koltuğu da sorgulanabilir. F.Bahçe kaybederse uzun süredir evinde sürdürdüğü kaybetmeme rekoruna veda eder. Lig yarışında kan kaybı yaşar.
Derbi maçta Galatasaray'ın avantajı ne? Dez avantajları ne?
Tolga Ciğerci, Eren Derdiyok, De Jong ile oynarsa Serdar Aziz dışında tüm oyuncular F.Bahçe ile derbi mücadelesini hem Kadıköy'de hem de TT Arena'da yaşadılar. Muslera, Selçuk İnan ve Sneijder başta olmak üzere çok oyuncu derbi atmosferini ve psikolojik yönünü çok iyi biliyorlar. Geçen sene Kadıköy'de kaybetmemenin yanısıra Türkiye Kupası'nı F.Bahçe'yi yenip kazanmaları G.Saraylı oyuncuların artıları olrak görünüyor. G.Saray savunmasının göbeğinin istikrara kavuşamaması ve kaybedilen maçlarda ön plana çıkması zaafiyet olarak duruyor.
Fenerbahçe'nin derbideki avantajları ne? Dezavantajı ne??
Advocaat'ın F.Bahçe'ye aşıladığı ve kazanma duygusunu ön plana çıkardığı bir takım oyunu var. F.Bahçe hücum zenginliği yaşarken savunma becerisini de iyi yapıyor. Bu özellikleri en üst düzey olarak Feyenoord ve Manchester Ünited maçlarında gördük.
F.Bahçe golü atıp öne geçtiğinde takım savunmasını "Kompakt futbol" anlayışı içinde sahaya mükemmel yansıtıyor. Orta sahayı tutan ve savunmaya ciddi katkı sağlayan Mehmet Topal'ın eksikliğini F.Bahçe hissedecektir. Ama en büyük kayıp Lens'in olmayışı. Çünkü Lens F.Bahçe'yi sadece hızlı hücuma taşımıyor hem gol atıyor hem de gol pası veriyor.
Zaten F.Bahçe'nin Lens'in olduğu ve olmadığı maçları kıyaslarsak Hollandalı yıldızın ne kadar önem taşıdığını görürüz.
Kafanızda ideal bir 11 var mı?
Muslera-Sabri, Chedjou, Serdar Aziz (Hakan Balta), Carole- Selçuk İnan, Tolga Ciğerci- Yasin, Sneijder, Bruma- Podolski.
Eren'in yerine neden Podolski'yi seçtim? G.Saray ayağa pas yaparak oynayabilen bir takım. Doldur boşalt yapmıyorlar. Eren bu paslı oyun anlayışında kenarlardan yeterli orta alamıyor.
Sırtı dönük oynuyor ama topla alış verişlerde pas istasyonu olamıyor.
Podolski sırtı dönük oynamasını bildiği gibi hem top tutabiliyor hem de başta Snaijder olmak üzere Bruma ve Yasin'le etkili paslaşabiliyor.
Podolski'nin en büyük özelliği ceza alanının önünde etkili şut atması ve ceza alanı içinde gol olabilecek bölgelere hamle yapması.
Riekerink'e Advocaat'ı yenebilmesi için ne önerirsiniz??
Riekerink, Beşiktaş'ın Napoli maçlarında oynadığı oyunu gözden geçirmeli.
Şenol Güneş'in öğrencileri Napoli'nin hızlı oyuncularının cirit atacağı geniş alanları Beşiktaş'a bıraktırtmadı.
G.Saray'ın en büyük eksiği fizik gücünün yetersizliğine rağmen oyunun boyutunu uzatarak oynamasıdır. Bazı otoriteler ,"G.Saray'ın yapısı kompakt oyuna uygun değil" diyorlar. Bu yoruma gülerim. Çünkü Riekerink ,Türkiye Kupası'nda F.Bahçe'yi yenerken Süper Kupa'da Beşiktaş'ı geçerken takım savunmasını "kompakt" şeklinde yaptı. Topa çok hakim olmak bir takımın maçı kazanmasının garantisi değildir. Topu doğru ve etkili kullanmak önemlidir.
Futbol bir pozisyon oyunudur.
Özellikle Riekerink, G.Saray savunmasının göbeğini derbi tecrübesi olan oyunculardan tercih etmeli. Hatta Riekerink duran top çalışmalarını Florya'da yaptırıp hangi oyuncunun kiminle eşleşmesi gerektiğini öğretmeli.
Cüneyt Çakır daha önce 9 kez bu derbi maçını yönetti. 5 kez F.Bahçe, 3 kez G.Saray sahadan galip ayrıldı 1 maç berabere sona erdi?
MHK derbiye Cüneyt Çakır'ı atayarak doğru yaptı. Çakır ve ekibi Türk hakemliğinin gurur kaynağıdır. Özellikle Tarık Ongun ve Bahattin Duran baş aktör Cüneyt Çakır'la mükemmel bir uyum sergiliyorlar. Bu üçlünün Avrupa'da Şampiyonlar Ligi Finali'ni yönettiğini hatırlarsak eleştiri yapan eski hakemlerin haklı olabilmeleri için bu katogoride final yönetmeleri gerekirdi. Sadece bu hakkı Ahmet çakar hakkediyor.
Bütün bu söylediklerinizi gözönüne alırsak derbiyi kim kazanır?
Derbinin havası "ne şiş yansın ne de kebap!" gibi görünüyor. F.Bahçe iki önemli eksiğine rağmen seyircisine güveniyor. G.Saraylı oyuncular da son dönemlerde Kadıköy'de ve TT Arena'da kaybetmemenin psikolojik üstünlüğünü elinde tutuyor. Yani önce beraberlik sonra Galatasaray kazanır.
G.Saray ve F.Bahçe lider ile arayı açmamak için mutlak kazanmak zorundalar. Bu durum takımları nasıl etkiler?
Derbiden çıkacak bir beraberlik Hollandalı iki teknik adamı çok memnun eder. Ancak Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kazanırsa olası beraberlik F.Bahçe ve G.Saray'ı zirve takibinde yaralar. İki takım da öncelikle kazanmak isteyecektir ve kontrollü oynamaya özen gösterecektir. G.Saray'ın evinde Trabzon ve Başakşehir maçlarını kaybettiğini düşünürsek derbide alacağı yenilgi camiada tartışma yaratır. Eğer Riekerink müdahalelerde hata yaparsa koltuğu da sorgulanabilir. F.Bahçe kaybederse uzun süredir evinde sürdürdüğü kaybetmeme rekoruna veda eder. Lig yarışında kan kaybı yaşar.
Derbi maçta Galatasaray'ın avantajı ne? Dez avantajları ne?
Tolga Ciğerci, Eren Derdiyok, De Jong ile oynarsa Serdar Aziz dışında tüm oyuncular F.Bahçe ile derbi mücadelesini hem Kadıköy'de hem de TT Arena'da yaşadılar. Muslera, Selçuk İnan ve Sneijder başta olmak üzere çok oyuncu derbi atmosferini ve psikolojik yönünü çok iyi biliyorlar. Geçen sene Kadıköy'de kaybetmemenin yanısıra Türkiye Kupası'nı F.Bahçe'yi yenip kazanmaları G.Saraylı oyuncuların artıları olrak görünüyor. G.Saray savunmasının göbeğinin istikrara kavuşamaması ve kaybedilen maçlarda ön plana çıkması zaafiyet olarak duruyor.
Fenerbahçe'nin derbideki avantajları ne? Dezavantajı ne??
Advocaat'ın F.Bahçe'ye aşıladığı ve kazanma duygusunu ön plana çıkardığı bir takım oyunu var. F.Bahçe hücum zenginliği yaşarken savunma becerisini de iyi yapıyor. Bu özellikleri en üst düzey olarak Feyenoord ve Manchester Ünited maçlarında gördük.
F.Bahçe golü atıp öne geçtiğinde takım savunmasını "Kompakt futbol" anlayışı içinde sahaya mükemmel yansıtıyor. Orta sahayı tutan ve savunmaya ciddi katkı sağlayan Mehmet Topal'ın eksikliğini F.Bahçe hissedecektir. Ama en büyük kayıp Lens'in olmayışı. Çünkü Lens F.Bahçe'yi sadece hızlı hücuma taşımıyor hem gol atıyor hem de gol pası veriyor.
Zaten F.Bahçe'nin Lens'in olduğu ve olmadığı maçları kıyaslarsak Hollandalı yıldızın ne kadar önem taşıdığını görürüz.
Kafanızda ideal bir 11 var mı?
Muslera-Sabri, Chedjou, Serdar Aziz (Hakan Balta), Carole- Selçuk İnan, Tolga Ciğerci- Yasin, Sneijder, Bruma- Podolski.
Eren'in yerine neden Podolski'yi seçtim? G.Saray ayağa pas yaparak oynayabilen bir takım. Doldur boşalt yapmıyorlar. Eren bu paslı oyun anlayışında kenarlardan yeterli orta alamıyor.
Sırtı dönük oynuyor ama topla alış verişlerde pas istasyonu olamıyor.
Podolski sırtı dönük oynamasını bildiği gibi hem top tutabiliyor hem de başta Snaijder olmak üzere Bruma ve Yasin'le etkili paslaşabiliyor.
Podolski'nin en büyük özelliği ceza alanının önünde etkili şut atması ve ceza alanı içinde gol olabilecek bölgelere hamle yapması.
Riekerink'e Advocaat'ı yenebilmesi için ne önerirsiniz??
Riekerink, Beşiktaş'ın Napoli maçlarında oynadığı oyunu gözden geçirmeli.
Şenol Güneş'in öğrencileri Napoli'nin hızlı oyuncularının cirit atacağı geniş alanları Beşiktaş'a bıraktırtmadı.
G.Saray'ın en büyük eksiği fizik gücünün yetersizliğine rağmen oyunun boyutunu uzatarak oynamasıdır. Bazı otoriteler ,"G.Saray'ın yapısı kompakt oyuna uygun değil" diyorlar. Bu yoruma gülerim. Çünkü Riekerink ,Türkiye Kupası'nda F.Bahçe'yi yenerken Süper Kupa'da Beşiktaş'ı geçerken takım savunmasını "kompakt" şeklinde yaptı. Topa çok hakim olmak bir takımın maçı kazanmasının garantisi değildir. Topu doğru ve etkili kullanmak önemlidir.
Futbol bir pozisyon oyunudur.
Özellikle Riekerink, G.Saray savunmasının göbeğini derbi tecrübesi olan oyunculardan tercih etmeli. Hatta Riekerink duran top çalışmalarını Florya'da yaptırıp hangi oyuncunun kiminle eşleşmesi gerektiğini öğretmeli.
Cüneyt Çakır daha önce 9 kez bu derbi maçını yönetti. 5 kez F.Bahçe, 3 kez G.Saray sahadan galip ayrıldı 1 maç berabere sona erdi?
MHK derbiye Cüneyt Çakır'ı atayarak doğru yaptı. Çakır ve ekibi Türk hakemliğinin gurur kaynağıdır. Özellikle Tarık Ongun ve Bahattin Duran baş aktör Cüneyt Çakır'la mükemmel bir uyum sergiliyorlar. Bu üçlünün Avrupa'da Şampiyonlar Ligi Finali'ni yönettiğini hatırlarsak eleştiri yapan eski hakemlerin haklı olabilmeleri için bu katogoride final yönetmeleri gerekirdi. Sadece bu hakkı Ahmet çakar hakkediyor.
Bütün bu söylediklerinizi gözönüne alırsak derbiyi kim kazanır?
Derbinin havası "ne şiş yansın ne de kebap!" gibi görünüyor. F.Bahçe iki önemli eksiğine rağmen seyircisine güveniyor. G.Saraylı oyuncular da son dönemlerde Kadıköy'de ve TT Arena'da kaybetmemenin psikolojik üstünlüğünü elinde tutuyor. Yani önce beraberlik sonra Galatasaray kazanır.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:29
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
Önce beraberlik sonra Galatasaray haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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