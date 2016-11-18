Mutlu edeceğiz
Galatasaraylı yöneticiler, Fenerbahçe derbisi ile ilgili görüşlerini paylaştı.
Muhasip üye İsmail Sarıkaya, "Tüm kalbimle Galatasaray'ın kazanmasını istiyorum. Kazanması için de elimizden geleni yapıyoruz. Bu sezon inşallah taraftarımızı mutlu edecek bir sonuç alıp, döneriz" diye konuştu.
iYi BiR HAVA VAR
Yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm, Galatasaray'ın çıktığı her maçta favori olduğunu hatırlatarak "Oyuncularımız iyi hazırlanıyor. Florya'da iyi bir hava var. Başkan ve yönetimimizin de ciddi bir desteği var. İnşallah F.Bahçe'yi yenerek şampiyonluk yarışına kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
DOSTÇA GEÇSiN
Yönetici Burçin Aslan ise derbinin dostça geçmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı derbilerinden biri. Adına, büyüklüğüne yakışan bir derbi olmasını diliyorum. Umarım çıkacak sonuç bizim için olumlu olur" yorumunu yaptı.
iYi BiR HAVA VAR
Yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm, Galatasaray'ın çıktığı her maçta favori olduğunu hatırlatarak "Oyuncularımız iyi hazırlanıyor. Florya'da iyi bir hava var. Başkan ve yönetimimizin de ciddi bir desteği var. İnşallah F.Bahçe'yi yenerek şampiyonluk yarışına kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
DOSTÇA GEÇSiN
Yönetici Burçin Aslan ise derbinin dostça geçmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı derbilerinden biri. Adına, büyüklüğüne yakışan bir derbi olmasını diliyorum. Umarım çıkacak sonuç bizim için olumlu olur" yorumunu yaptı.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:08
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
Mutlu edeceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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