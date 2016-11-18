 Mutlu edeceğiz – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Mutlu edeceğiz

    Mutlu edeceğiz

    Galatasaraylı yöneticiler, Fenerbahçe derbisi ile ilgili görüşlerini paylaştı.

    Muhasip üye İsmail Sarıkaya, "Tüm kalbimle Galatasaray'ın kazanmasını istiyorum. Kazanması için de elimizden geleni yapıyoruz. Bu sezon inşallah taraftarımızı mutlu edecek bir sonuç alıp, döneriz" diye konuştu.

    iYi BiR HAVA VAR
    Yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm, Galatasaray'ın çıktığı her maçta favori olduğunu hatırlatarak "Oyuncularımız iyi hazırlanıyor. Florya'da iyi bir hava var. Başkan ve yönetimimizin de ciddi bir desteği var. İnşallah F.Bahçe'yi yenerek şampiyonluk yarışına kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

    DOSTÇA GEÇSiN
    Yönetici Burçin Aslan ise derbinin dostça geçmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı derbilerinden biri. Adına, büyüklüğüne yakışan bir derbi olmasını diliyorum. Umarım çıkacak sonuç bizim için olumlu olur" yorumunu yaptı.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:08
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