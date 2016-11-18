Muslera müjdesi
Sarı-kırmızılı takımın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'nda cezalı duruma düştü.
Şili maçında gördüğü sarı kartla cezalı olan tecrübeli kaleci, Uruguay'ın Brezilya ile mart ayında oynaycağı grup eleme maçında forma giyemeyecek. Milli maç haftalarında en az 2-3 günü yollarda geçen Muslera'nın cezalı duruma düşmesi Galatasaray teknik heyetini sevindirdi. Uruguay'da Muslera'nın yanı sıra Luis Suarez de Brezilya'ya karşı forma giyemeyecek.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
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