 Muslera müjdesi – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    müjdesi

    Muslera müjdesi

    Sarı-kırmızılı takımın başarılı file bekçisi Fernando , Uruguay Milli Takımı'nda cezalı duruma düştü.

    Şili maçında gördüğü sarı kartla cezalı olan tecrübeli kaleci, Uruguay'ın Brezilya ile mart ayında oynaycağı grup eleme maçında forma giyemeyecek. Milli maç haftalarında en az 2-3 günü yollarda geçen 'nın cezalı duruma düşmesi Galatasaray teknik heyetini sevindirdi. Uruguay'da Muslera'nın yanı sıra Luis Suarez de Brezilya'ya karşı forma giyemeyecek.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:39
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