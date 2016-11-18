Kazım: F.Bahçe tanınmıyor!
Brezilya'nın Coritiba takımına transfer olan Kazım, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yayımlayacak Sports TV'ye maçla ilgili açıklamalarda bulundu.
İki takımın da formasını iyen Kazım'ın sözleri özellikle F.Bahçelileri kızdıracak cinsten: Türkiye'nin dünyada tanınan tek takımı olan G.Saray ile ezeli rakibi F.Bahçe'nin maçı her zaman heyecanlı, ateşli ve gerilimlidir. Ama F.Bahçe'nin tanınırlığının az olması derbinin dünya derbisi olmasını engeller. F.Bahçe de G.Saray gibi Avrupa'da başarılar elde ederse o zaman Türkiye derbisi çok daha ilgi çekici hale gelir.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:36
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
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