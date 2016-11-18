Kazım: F.Bahçe tanınmıyor!

Brezilya'nın Coritiba takımına transfer olan Kazım, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yayımlayacak Sports TV'ye maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

İki takımın da formasını iyen Kazım'ın sözleri özellikle F.Bahçelileri kızdıracak cinsten: Türkiye'nin dünyada tanınan tek takımı olan G.Saray ile ezeli rakibi F.Bahçe'nin maçı her zaman heyecanlı, ateşli ve gerilimlidir. Ama F.Bahçe'nin tanınırlığının az olması derbinin dünya derbisi olmasını engeller. F.Bahçe de G.Saray gibi Avrupa'da başarılar elde ederse o zaman Türkiye derbisi çok daha ilgi çekici hale gelir.