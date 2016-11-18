Kadıköy'de Yenikapı ruhu

Derbi maçın “Yenikapı ruhuna” uygun olarak dostane bir havada geçeceğine inandığını ifade eden Galatasaray Başkanı, “Spor, barışla güzel. İki kulüp birlik, beraberlik fotoğrafını vermek zorunda” dedi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'yle oynayacakları derbide iki kulübün sorumlu hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'nin iki büyük güzide kulübe olduğunu ifade eden Özbek, "Son dönemde bütün toplum tarafından kabul gören Yenikapı ruhunun derbide kendini göstereceğini inanıyorum. Spor, barışla birlikte çok güzel. Kulüplere düşen bugünkü görev ihtiyaç duyulan ortamı sağlamak. Büyük kulüpler bu sorumluluğu taşıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe yönetici ve taraftarlarıyla bu resmi vermek zorunda, bunu Türk milletinden esirgemeyeceklerdir. Dostça bir mücadele olacaktır. Buna katkı vermek için ben de orada olacağım. Tüm Fenerbahçe ve Galatasaraylılar dostluk adına bu derbiye katkı vereceklerdir" dedi.



'SÜRPRİZ'İ DÜZELTTİ

Özbek, daha önce sarf ettiği 'Kadıköy'de sürpriz olabilir' açıklamasının yanlış anlaşıldığının altını çizdi ve sözlerini "Kadıköy'de uzun zamandır kazanamıyoruz. Bu derbiyi kazanacağımızı ifade etmiştim. Kadıköy'e kazanmak için gidiyoruz. Başka hiçbir alternatifimiz yok" diyerek tamamladı.



YABANCI HAKEM İSTEMEDİK

Derbi öncesi Başkan Aziz Yıldırım ile görüşmediklerini ve kendilerine Fenerbahçe'den herhangi bir davet gelmediğini ifade eden Özbek, Divan'da dile getirilen "yabancı hakem" önerisiyle ilgili ise, "Şu anda öyle bir isteğimiz yok. İnşallah derbide hakem hatası olmaz" dedi.



4 YILDIZ GÖNDERMESİ

Başkan Dursun Özbek, Ülker Stadyumu'na 40 otobüs ile gideceklerini ifade ederek, "Taraftarımız, uzun bir aradan sonra takımımıza Kadıköy'de destek verecek" dedi. Derbi için 4 yıldızlı atkı hazırladıklarını belirten Mağazacılık A.Ş. Genel Müdürü Ali Öğüdücü ise, ayrıca yolculuk öncesi taraftarlara sucuk ekmek partisi vereceklerini ifade etti.

