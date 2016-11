İşte verdiği cevap

Fenerbahçe ile oynanacak Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta derbi maçı öncesi sarı-kırmızılı takımın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"Kendi güvenimiz üst seviyede"



Tecrübeli orta saha oyuncusu, pazar günü günü çok önemli bir maç oynayacaklarını belirterek, "Kimsenin bu maçın önemini bize anlatmasına gerek yok. Kendi güvenimiz üst seviyede ve maça hazırız. Çok iyi çalışıyoruz. Bu haftaya özel değil biz sezon başından beri iyi çalışıyoruz. Milli takım dönüşleri her zaman zordur. Bazı oyuncular aramızda daha geç katıldı. Hatta bugün aramıza katılan bile var. Şu anda tam takım olarak beraberiz. İyi çalışıyoruz ve inançlıyız. Güzel maç olacağının farkındayız. Bu maçlar güzel maçlardır. Maçın bilincindeyiz ve kendimize güvenimizin sonsuz olacağı bir maç" açıklamalarında bulundu.



Gol sorunu



Sneijder'e bu sezon henüz gol atamamasıyla ilgili yöneltilen soruya Hollandalı futbolcu, "Türkler gol atmaya çok önem veriyor. Ama benim için önem değil. Sonuçta asist yapmak daha hoşuma gidiyor. Burada önemli olan takımın kazanması. Gol atmanız önemli değil. Ne zaman topu alsam kaleyi düşünürdüm gol atmak önemli olsa. Beni endişelendirmiyor gol atamamak. Bunun için ekstra bir çaba sarf etmiyorum. Benim bütün çabam takımımın galip gelmesi. Asist bazen önemli olabiliyor ben de bunları yapıyorum" şeklinde konuştu.



"Onların enerjisiyle oraya galibiyet almak için gidiyoruz"



Kadıköy'de 17 yıldır kazanamamaları ile alakalı sorulan soruya Wesley, "Bu benim Kadıköy'de üçüncü maçım olacak. Bir maçta sakattım ve oynayamamıştım. 17 senedir yenemememizi gazetelerde de görüyoruz zaten. Ama her şeyin ilki vardır. Şu anki durumumuz gayet iyi. Kendimize güvenimiz yüksek. Bu maçta taraftarımız da uzun aradan sonra Kadıköy'de olacak. O enerjiyle onların enerjisiyle oraya galibiyet almak için gidiyoruz" diye konuştu.



"Bu zamana kadar oynadığımız oyunu sergileyeceğiz"



"Bence galibiyetin şifresi tamamen bu maça kadar yaptığımız şeyleri yinelemek" diyen Hollandalı futbolcu, "Sezon başından beri iyi performans gösteren Galatasaray var. İki iç saha maçını kaybettik ama galibiyeti hak eden bir Galatasaray var. Son vuruşlarda etkili olmamız gerekiyor. Maçların başında bulduğumuz pozisyonları değerlendirseydik farklı olurdu o maçlarda. Şimdi orada derbinin öneminin bilincinde herkes ama normal oynayacağımız bir maç olacak. Buradan galip gelmek için bu zamana kadar oynadığımız oyunu sergileyeceğiz. Umarım şans da yanımızda olur ve galibiyetle ayrılırız" dedi.



Tek hedef galibiyet



"Maçın berabere bitmesini ister misin?" şeklinde gelen soruya Wesley Sneijder, "Beraberliği kesinlikle kabul etmedim ve etmiyorum. Kazanmak isteyen ve kazanmayı düşünen bir insanım ve takımım da aynı şekilde. Biz oraya kazanmak için gideceğiz ve orada kazanacağız" ifadelerini kullandı.



Dick Advocaat ve Lens sorusu



Dick Advocaat ve Lens'i tanıyıp tanımadığıyla alakalı konuşan Hollandalı futbolcu vatandaşları hakkında, "İkisini de uzun zamandır tanıyorum. Advocaat milli takıma ilk başladığımda teknik direktördü. İlk o çağırdı beni. Çok iyi bir insandır. Katı bir hocadır disiplinlidir. Fenerbahçe için doğru tercih. Lens milli takımdan arkadaşım. Kamptayken derbi maçı konuştuk. Maçla ilgili sorular sordu, atmosferin nasıl olduğuyla ilgili bilgi verdim. Ekstra özellikleri olan bir oyuncu. Üzgünüm onunla maçı konuşurken oynayacak olması. Diğer taraftan da kendi adımıza mutluyum" diye konuştu.







Oyun mantalitesi



Fenerbahçe maçında oynayacakları oyun planları hakkında Sneijder, "Herhangi bir şey değişmedi. Ligin ilk maçından beri aynı oyunu oynuyoruz. Son kaybettiğimiz iki maçta da aynı mantalite ile oynadık. Şanssızdık. Kötü performans gösterdik akabinde mağlubiyet geldi değil. Bu iki mağlubiyet üzerinde durmamak lazım. Kadıköy'de yine aynı oyun mantalitesi ile sahada olacağız. Antrenmanlarda da bunları yapıyoruz" şeklinde konuştu.







"O boşluğu dinleyince doldurursunuz"



"Başakşehir maçından sonra Mix Zone'da açıklama yaptığım çarpıtıldı" diyen Hollandalı futbolcu, "Tamamen bir kişiye odaklandı. Dinlerseniz o boşluğu doldurursunuz. 14 senelik profesyonel kariyerimde ne oyuncu ne takım ne de hocam hakkında olumsuz bir konuşmam olmaz. Bir problem olsa gider yüz yüze konuşurum. Basın önünde hiçbir arkadaşımı, hocayı o gün hoca ya da başka bir kişiyi suçlamadım. O boşluğu dinleyince doldurursunuz" dedi.



Sneijder, sezon başında kendisine kesilen para cezasıyla alakalı gelen bir soru üzerine kulüple ya da başkan veya arkadaşlarıyla hiçbir problemi olmadığını söyledi.







"Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hepsinin en özeli"



"Burada bireysel olarak kişilere odaklanmak doğru değil" diyen Wesley Sneijder, "Van Persi veya ben gibi. Bireysel değerlendirmek doğru değil. Milli takım arası verildi. İki hafta beraberiz ve sahada 11 kişi olacak. Dışarıda kalacaklar olacak ama ne olursa olsun takım olarak performansımız galibiyet için önemli. Maçta yıldızlar değişir. Bunlara odaklanmamak lazım Kariyerim boyunca çok önemli derbiler oynadım. İtalya, İspanya'da, Hollanda'da derbiler oynadım ancak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hepsinin en özeli. Atmosfer açısından çok önemli. Gerçekten bu böyle" diye konuştu.







Volkan Demirel sorusu



Wesley Sneijder, Volkan Demirel ile alakalı gelen soru üzerine, "Kendisini çok iyi tanıyorum. Fenerbahçe maçında attığım goller var tabi ki her maç farklı bir maçtır. Şimdi farklı bölüme gidiyoruz. Kendimize olan güvenimiz sonsuz. Kazanmaya gidiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Yüzde yüz hazırım" diyen Hollandalı futbolcu, "Milli takım zamanları ve Fenerbahçe ile oynadığım eski maçlar geride kaldı. Pazar günü maç başladığında sahaya girdiğimizde yüzde yüz belkide daha fazlasıyla sahada olacağım" dedi.



Türkiye'de derbilerde deplasman tribünü taraftarların alınmamasıyla, geçmişte başka kulüplerde oynadığı maçlarda bir hatırası olup olmadığıyla alakalı Wesley Sneijder, şunları söyledi:



"Hollanda'da yaşamıştık bu durumu galiba Ajax - Feyenord maçıydı ama gerçekten Galatasaray - Fenerbahçe maçı derbi havası bakımından tutkulu ve kariyerim boyumca görmediğim bir tutku ve bağlılık var bu maçlarda. Kalite olarak demiyorum. Bir El Classico değil kalite olarak. Uzun zamandır Kadıköy'de oynayacağımız maçı ve galibiyet almayı bekliyorum."