G.Saray'da Podolski şoku
Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisindeki en büyük gol kozlarından Lukas Podolski, geçirdiği hastalık nedeniyle bugün yapılan antrenmana katılmadı.
Sarı-kırmızılıların Alman golcüsü Lukas Podolski, şiddettli karın ağrısı ve bağırsak enfeksiyonu şikayetiyle G.Saray sağlık kurulu tarafından tedaviye alındı.
Riekerink'in Kadıköy'de 11'de görev vermeyi düşündüğü Alman golcüye gün boyu serum tedavisi uygulanırken, Podolski bugün yapılan taktik antrenmana katılmadı. Sağlık ekibinin talimatıyla dinlendirilen golcü oyuncunun yarın yapılacak son kontrollerin ardından derbi kadrosunda olup olmayacağı belirlenecek.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 19:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
G.Saray'da Podolski şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.