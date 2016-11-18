 G.Saray'da Podolski şoku – Fotomaç – 18 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    G.Saray'da Podolski şoku

    G.Saray'da Podolski şoku

    Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisindeki en büyük gol kozlarından , geçirdiği hastalık nedeniyle bugün yapılan antrenmana katılmadı.

    Sarı-kırmızılıların Alman golcüsü , şiddettli karın ağrısı ve bağırsak enfeksiyonu şikayetiyle G.Saray sağlık kurulu tarafından tedaviye alındı.

    Riekerink'in Kadıköy'de 11'de görev vermeyi düşündüğü Alman golcüye gün boyu serum tedavisi uygulanırken, Podolski bugün yapılan taktik antrenmana katılmadı. Sağlık ekibinin talimatıyla dinlendirilen golcü oyuncunun yarın yapılacak son kontrollerin ardından derbi kadrosunda olup olmayacağı belirlenecek.

    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 19:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray'da Podolski şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.