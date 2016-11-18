G.Saray'da 2 kadro dışı
Galatasaray Odeabank'ta alınan kötü sonuçların faturası kesildi. Koç Ergin Ataman, Russ Smith ve Justin Dentmon'ı kadro dışı bıraktı.
Galatasaray Odeabank, son olarak THY Avrupa Ligi (Euroleague) mücadelesinde Zalgiris Kaunas'a mağlup olmuş ve kötü gidişe dur diyememişti.
Başantrenör Ergin Ataman da daha önce eleştirdiği isimler, Smith ve Dentmon'u Darüşşafaka Doğuş kadrosuna almadı.
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Russ Smith, bekleneni verememiş ve lig lisansı iptal edilmişti.
Ataman, daha önce yaptığı açıklamalarda Russ Smith hakkında yanıldığını belirtmişti.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:30
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
G.Saray'da 2 kadro dışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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