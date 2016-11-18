 Gözler onlarda – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Gözler onlarda

    Gözler onlarda
    F.bahçe derbisi öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink ile Wesley Sneijder bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. İki Hollandalı, saat 14.00'te basının karşısına geçecek.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:00
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