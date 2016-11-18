Galatasaray, Darüşşafaka Doğuş'u devirdi!

Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla ligde ikinci galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka Doğuş ise üçüncü kez mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk bölümünde pota altında Pleiss'ı iyi kullanan Galatasaray Odeabank, 4. dakikada 10-5 öne geçti. Rakibine Clyburn ve Wilbekin'in dış atışlardan bulduğu sayılarla karşılık veren Darüşşafaka Doğuş ilk periyodu 21-17 önde bitirdi.

İkinci periyodun ilk dakikalarında dış atışlarda Diebler ve Micov, pota altında da Preldzic-Thompson ikilisiyle skor bulan Galatasaray Odeabank, 14. dakikada 29-26 öne geçti. Periyodun ilk 5,5 dakikalık bölümünde sadece 5 sayı bulan Darüşşafaka Doğuş, daha sonra Moerman ve Anderson ile sayı üreterek soyunma odasına 38-37 üstün gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına çok iyi başlayan Galatasaray Odeabank, 4 dakikayı aşkın süre sadece 3 sayı atan rakibi karşısında Pleiss, Preldzic, Schilb ve Diebler ile üst üste basketler bularak 25. dakikaya 50-41 önde girdi. Sarı-kırmızılı takım, hücumda kötü oynayan rakibi karşısında baskılı mücadelesini devam ettirerek 28. dakikada farkı 13 sayıya (61-48) çıkardı ve son periyoda 65-55 önde girdi.

Son periyodun ilk bölümünde Clyburn ile etkili olan Darüşşafaka Doğuş, 35. dakikada farkı 4 sayıya (72-68) indirdi. Pleiss, Micov ve Preldzic ile rakibine cevap veren Galatasaray Odeabank son 2 dakikaya girilirken farkı 11 sayıya (81-70) yükseltti. Kalan sürede kontrollü oynayarak, farkı eriten Darüşşafaka Doğuş'un üstünlüğü ele geçirmesine izin vermeyen sarı-kırmızılı takım, müsabakadan 85-81 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 22 sayıyla Galatasaray Odeabank'tan Tibor Pleiss olurken, Darüşşafaka Doğuş'ta Will Clyburn 20 sayıyla öne çıktı.

Bu arada, Galatasaray Futbol Takımı oyuncularından Nigel de Jong da maçı salonda takip etti.



Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Sinisa Herceg (Hırvatistan), Petros Papapetrou (Yunanistan)

Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 7, Göksenin Köksal, Micov 16, Schilb 8, Pleiss 22, Diebler 9, Tyus 2, Preldzic 17, Thompson 4, Daye

Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 14, Wanamaker 7, Clyburn 20, Anderson 15, Semih Erden, Furkan Aldemir 2, Bertans 6, Slaughter 4, Birkan Batuk 3, Moerman 8, Ender Arslan 2

1. Periyot: 17-21

Devre: 37-38

3. Periyot: 65-55