Euroleague’de rakip Daçka

Avrupa’da tek galibiyet alabilen Aslan, İpekçi’de Daçka’yı ağırlıyor

THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Galatasaray Odeabank, 8'inci maçında bu akşam Darüşşafaka Doğuş'u konuk edecek. Abdi İpekçi'de saat 20.00'de başlayacak mücadele Lig TV3'ten naklen yayınlanacak. Sarı-kırmızılı takımda, kadro dışı bırakılan Russ Smith ile Dentmon forma giymeyecek. Bu sezon Davit Blatt yönetiminde büyük çıkış yapan Daçka ise Euroleague'de 7 maçta 5 galibiyet elde etti. İstanbul ekibi son maçında CSKA Moskova'yı 91-83 yenerek rakibine ilk yenilgiyi tattırmıştı.