Euroleague’de rakip Daçka
Avrupa’da tek galibiyet alabilen Aslan, İpekçi’de Daçka’yı ağırlıyor
THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Galatasaray Odeabank, 8'inci maçında bu akşam Darüşşafaka Doğuş'u konuk edecek. Abdi İpekçi'de saat 20.00'de başlayacak mücadele Lig TV3'ten naklen yayınlanacak. Sarı-kırmızılı takımda, kadro dışı bırakılan Russ Smith ile Dentmon forma giymeyecek. Bu sezon Davit Blatt yönetiminde büyük çıkış yapan Daçka ise Euroleague'de 7 maçta 5 galibiyet elde etti. İstanbul ekibi son maçında CSKA Moskova'yı 91-83 yenerek rakibine ilk yenilgiyi tattırmıştı.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
Euroleague’de rakip Daçka haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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