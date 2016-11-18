 Euroleague’de rakip Daçka – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Euroleague’de rakip Daçka

    Euroleague’de rakip Daçka

    Avrupa’da tek galibiyet alabilen Aslan, İpekçi’de Daçka’yı ağırlıyor

    THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Galatasaray Odeabank, 8'inci maçında bu akşam Darüşşafaka Doğuş'u konuk edecek. Abdi İpekçi'de saat 20.00'de başlayacak mücadele Lig TV3'ten naklen yayınlanacak. Sarı-kırmızılı takımda, kadro dışı bırakılan Russ Smith ile Dentmon forma giymeyecek. Bu sezon Davit Blatt yönetiminde büyük çıkış yapan Daçka ise Euroleague'de 7 maçta 5 galibiyet elde etti. İstanbul ekibi son maçında CSKA Moskova'yı 91-83 yenerek rakibine ilk yenilgiyi tattırmıştı.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:13
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