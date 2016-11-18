Eski Galatasaraylıdan ilginç derbi yorumu:

Futbol hayatını Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da sürdüren eski Fenerbahçeli futbolcu Mert Nobre, hafta sonu oynanacak derbi maçta Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-1 yeneceğini ileri sürdü.

Tecrübeli futbolcu, yaptığı açıklamada, her derbide olduğu gibi tüm Türkiye'nin dev maça odaklandığını söyledi.

Derbi heyecanının ve yaşattığı atmosferin çok farklı olduğunu ifade eden Nobre, şöyle konuştu:

"Derbiler çok zor maçlar, her dakikası çok önemli, heyecanı ve atmosferi yüksek. Fenerbahçe şu anda daha iyi. Son dört maçta hem UEFA'da hem de ligde iyi performans gösterdi. Bence Fenerbahçe maçı 2-1 alır. İki takımın kalecileri de çok iyi. Fernando Muslera dünyanın en iyi kalecilerinden ve çok iyi maçlar çıkarıyor. Volkan Demirel de çok iyi kaleci. Bu nedenle her iki takımın forvet oyuncularının işi bu maç çok zor. İnşallah Fenerbahçe'nin forveti daha şanslı olur."

"Bu defa Galatasaray'ın kazanacağına inancım çok yüksek"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un bir diğer deneyimli oyunsu Engin Baytar ise Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçlarının diğer derbilerden çok farklı olduğunu dile getirerek, Galatasaray'ın 17 yıl aradan sonra Kadıköy'den galip ayrılacağı tahmininde bulundu.

Eski Galatasaraylı futbolcu, derbi maçlar öncesinde futbolcuların bütün hafta boyunca bu maçı düşündüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Derbi maçın öncelikle arkadaşlık ve dostluk içinde geçmesini ve seyir zevkinin yüksek olmasını istiyorum. Derbi maçların favorisi olmaz. Yıllardır Galatasaray, Kadıköy'e Fenerbahçe'yi yenememe tedirginliği ve psikolojisiyle gidiyor. Bu defa farklı olacağını düşünüyorum. Çok uzun süre olduğu için bu defa tedirgin olan taraf Fenerbahçe olacak, çünkü onlar bu unvanlarını korumak isteyecek. Bence Galatasaray maça çok rahat çıkacak. Galatasaray'ın bu psikolojik baskıyı üzerinden attığını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin önemli eksikleri var. Bu defa Galatasaray'dan çok umutluyum. Galatasaray'ın maçı alacağını düşünüyorum."

"Galatasaray'da oynadığımız zamanlar bile bu kadar Galatasaray'ın kazanacağına inanmıyordum." diyen Baytar, "Oranın atmosferi çok farklı olduğu için berabere biter diye düşünürdüm. Bu kez Galatasaray arzu etmiş gibi görünüyor. Galatasaray'ın kazanacağına inancım çok yüksek. Ben hiç böyle hissetmemiştim. İnşallah yanılmam ama sonuçta hak eden kazansın." ifadelerini kullandı.