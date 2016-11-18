 Diarra gözden çıkarıldı – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Diarra gözden çıkarıldı

    Diarra gözden çıkarıldı
    Marsilya, sezon başında G.Saray'ın transfer listesinde yer alan Lassana Diarra'yı gözden çıkardı. Telefoot'ta yer alan haberde, Fransız ekibinin 31 yaşındaki ön liberonun yerine Chelsea'nin Nijeryalı yıldızı Obi Mikel'i alacağı belirtildi. G.Saray'ın Diarra için tekrar devreye girebileceği ifade edildi.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:43
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