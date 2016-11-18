Diarra gözden çıkarıldı
Marsilya, sezon başında G.Saray'ın transfer listesinde yer alan Lassana Diarra'yı gözden çıkardı. Telefoot'ta yer alan haberde, Fransız ekibinin 31 yaşındaki ön liberonun yerine Chelsea'nin Nijeryalı yıldızı Obi Mikel'i alacağı belirtildi. G.Saray'ın Diarra için tekrar devreye girebileceği ifade edildi.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
Diarra gözden çıkarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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