Cerablus'a yardım eli
Fenerbahçeli futbolcuların eşleri Cerablus'taki çocuklara kışlık giysi yardımında bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı yürütülen harekat kapsamında Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Halep'in Cerablus ilçesine yönelik yardımlar sürüyor.
F.BAHÇELİ EŞLERDEN YARDIM
Sosyal medya ve haberlere konu olan Cerablus'taki çocuklar için bir araya gelen Fenerbahçeli futbolculardan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, Mehmet Topal'ın eşi Selda Topal, Robin van Persie'nin eşi Bouchra van Persie ve Ertuğrul Taşkıran'ın eşi Gözde Taşkıran, Cerablus'a yardım malzemesi gönderdi.
ÇOCUKLAR TEŞEKKÜR ETTİ
İçerisinde bot, mont ve diğer kışlık giyeceklerin bulunduğu bir kamyon dolusu malzemeyi Cerablus'a gönderen futbolcu eşleri, ÖSO'ya bağlı Sultan Murad Tümeni aracılığıyla yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Askerlerden yardımları alan Cerabluslu çocuklar, Türkiye'ye ve hayırseverlere teşekkür etti.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:31
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
Cerablus'a yardım eli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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