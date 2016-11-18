Cerablus'a yardım eli

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı yürütülen harekat kapsamında Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Halep'in Cerablus ilçesine yönelik yardımlar sürüyor.

F.BAHÇELİ EŞLERDEN YARDIM

Sosyal medya ve haberlere konu olan Cerablus'taki çocuklar için bir araya gelen Fenerbahçeli futbolculardan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, Mehmet Topal'ın eşi Selda Topal, Robin van Persie'nin eşi Bouchra van Persie ve Ertuğrul Taşkıran'ın eşi Gözde Taşkıran, Cerablus'a yardım malzemesi gönderdi.





ÇOCUKLAR TEŞEKKÜR ETTİ

İçerisinde bot, mont ve diğer kışlık giyeceklerin bulunduğu bir kamyon dolusu malzemeyi Cerablus'a gönderen futbolcu eşleri, ÖSO'ya bağlı Sultan Murad Tümeni aracılığıyla yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Askerlerden yardımları alan Cerabluslu çocuklar, Türkiye'ye ve hayırseverlere teşekkür etti.







