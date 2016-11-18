 Bruma’ya 25 milyon euro şartı – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    ’ya 25 milyon euro şartı

    Bruma’ya 25 milyon euro şartı

    CİMBOM, 'nın sözleşmesini uzatıyor...

    Portekizli yıldız ile ocak ayında masaya oturacak olan yönetim, 1.2 milyon euro olan yıllık ücretini 2 milyon euro'ya çıkaracak. da 'evet' derse, 2018'de bitecek sözleşmesi 2020'ye uzatılacak ve kontratına 25 milyon euro'ya serbest kalır maddesi eklenecek. Bu arada milli takımda sakatlanan Bruma dün idmanda yer aldı. Derbide formasını giyecek.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:38
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