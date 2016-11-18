Bruma’ya 25 milyon euro şartı
CİMBOM, Bruma'nın sözleşmesini uzatıyor...
Portekizli yıldız ile ocak ayında masaya oturacak olan yönetim, 1.2 milyon euro olan yıllık ücretini 2 milyon euro'ya çıkaracak. Bruma da 'evet' derse, 2018'de bitecek sözleşmesi 2020'ye uzatılacak ve kontratına 25 milyon euro'ya serbest kalır maddesi eklenecek. Bu arada milli takımda sakatlanan Bruma dün idmanda yer aldı. Derbide formasını giyecek.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
Bruma’ya 25 milyon euro şartı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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