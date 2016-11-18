''Bir galibiyetten daha fazlasını kazandık''

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, Darüşşafaka Doğuş karşısında iyi mücadele ortaya koyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bir galibiyetten daha fazla. Bu akşam oyuncularım çok güzel mesajlar verdi. İki gün önce Zalgiris'e karşı kötü bir maç oynadık. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldik. Sadece hafif bir antrenmanla maça çıktık. Galatasaray'ın hiçbir zaman geri adım atmayacağını gösterdik. Diğer bir mesaj da, basketbolun bir takım oyunu olduğu. Bu akşam kadroda yer alan tüm oyuncularımız çok iyi bir mücadele ve istekle sahada yer aldı. Başka bir mesaj da, takım oyunlarında önemli olan takımdır. Önemli olan takım disiplini ve mücadelesidir. Bunu gösterdik. Çok iyi bir maç oynadık. Avrupa Ligi'nde biz de varız."

Ataman, kadro dışı bırakılan Russ Smith ve Justin Dentmon ile ilgili bir soru üzerine, şöyle konuştu:

"Yanlış anlaşılmasın, bu oyuncuları ben performansları nedeniyle kadro dışı bırakmadım. Galatasaray Kulübünün kuralları ve prensipleri var. Kaunas'ta çok kötü basketbol oynayarak farklı bir mağlubiyet alıp, herkesin çok üzgün olduğu bir durumda siz gece saat 00.00'da izin almadan kampı terk ederseniz kadro dışı kalırsınız. Bu herkes için geçerli. Kampı terk ettiler. Nereye gittiklerini bilmiyoruz. Dentmon için üzüldüm. Ümit ediyorum geri dönüşü olur. Kendisi de üzgün olduğunu, yönetimin vereceği cezaya razı olduğunu belirtmiş."

Russ Smith'in durumunun çok farklı olduğunu anlatan Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir haftadır kulüp doktoru ile hastanedeki doktorların, hiçbir şeyi olmadığını belirtmesine rağmen, yapılan tüm analizlerde herhangi bir bulguya rastlanılmamasına rağmen, ısrarla kaburgalarında bir ağrı olduğunu ve bu yüzden antrenman ve maçlara çıkamayacağını belirtiyor. Bu çok endişe verici bir durum. Böyle bir durum varken, kampı terk etmek hoş bir şey değil. Bugün hastanede kendisine bir kan tetkiki yaptırmak istedik. Hastaneye gitmesine rağmen kan tetkiki yaptırmamış. Bu da bizim açımızdan son derece endişe verici. Avukatlarımız ve yönetim üzerinde çalışıyor. Gerekli tedbirler alınacak. Biz Galatasaray'da sahada yüreğini ortaya koyan gerçek oyuncular istiyoruz. Açıkçası bu kadar olaydan sonra ben Russ Smith'in Galatasaray forması giyebileceğini düşünmüyorum. Ayrıca durum menajeri ve FIBA'ya da bildirildi."

Ergin Ataman, oyun kurucu transferi yapma konusunda, yönetim kurulunun 22 Kasım Salı günü yapacağı toplantıdan sonra karar vereceklerini dile getirdi.

BLATT: "İYİ OYNAMADIK"

Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt ise, galibiyetten dolayı Galatasaray Odeabank'ı tebrik etti.

Blatt, "İyi basketbol oynadılar, biz oynayamadık. Kaybetmemizin en önemli sebebi de bu. Bizi bugün yakan basit hatalardı. Çok fazla basit hata yaptık ve bunları da potamızda sayı olarak bulduk. Hiçbir bahanemiz yok, iyi oynamadık." ifadelerini kullandı.