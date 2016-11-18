17 yıl motivasyonu
Riekerink, “Kadıköy’de tarihe geçme fırsatını kaçırmayacağız” dedi
Galatasaray'ın başarılı hocası Jan Olde Riekerink, Fenerbahçe karşısında galibiyetten başka bir sonuç düşünmediklerini ifade etti. Uzun bir süredir sarı-lacivertli takımı analiz eden ve tuttuğu notları oyuncularıyla paylaşan Hollandalı çalıştırıcı, "İki takım arasında herhangi bir güç farkı yok. Kadıköy'de kazanamazsak dünyanın sonu değil ama 17 yıl sonra kazanmamız halinde tarihe geçme şansınız var. Taraftarın gözünde yeriniz çok başka olacak. Bu fırsatı kesinlikle kaçırmamalıyız" dedi. Oyuncularından korkmadan, seyircinin etkisi altında kalmadan mücadele etmesini isteyen Riekerink ayrıca, top rakibe geçtiğinde oyuncularına takım olarak pres uygulama emri verdi.
GALİBİYET SÖZÜ
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, başkan Dursun Özbek'e galibiyet sözü verdi. Oyuncularına güvendiğini kaydeden Hollandalı çalıştırıcı, "Fenerbahçe'yi mağlup ederek hem yönetime bize destekleri için teşekkür etmek hem de Trabzonspor ve Başakşehir yenilgilerini unutturmak istiyoruz" ifadesini kullandı.
GALİBİYET SÖZÜ
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, başkan Dursun Özbek'e galibiyet sözü verdi. Oyuncularına güvendiğini kaydeden Hollandalı çalıştırıcı, "Fenerbahçe'yi mağlup ederek hem yönetime bize destekleri için teşekkür etmek hem de Trabzonspor ve Başakşehir yenilgilerini unutturmak istiyoruz" ifadesini kullandı.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:36
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
17 yıl motivasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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