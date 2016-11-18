 17 yıl motivasyonu – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    17 yıl motivasyonu

    17 yıl motivasyonu

    Riekerink, “Kadıköy’de tarihe geçme fırsatını kaçırmayacağız” dedi

    Galatasaray'ın başarılı hocası Jan Olde Riekerink, Fenerbahçe karşısında galibiyetten başka bir sonuç düşünmediklerini ifade etti. Uzun bir süredir sarı-lacivertli takımı analiz eden ve tuttuğu notları oyuncularıyla paylaşan Hollandalı çalıştırıcı, "İki takım arasında herhangi bir güç farkı yok. Kadıköy'de kazanamazsak dünyanın sonu değil ama 17 yıl sonra kazanmamız halinde tarihe geçme şansınız var. Taraftarın gözünde yeriniz çok başka olacak. Bu fırsatı kesinlikle kaçırmamalıyız" dedi. Oyuncularından korkmadan, seyircinin etkisi altında kalmadan mücadele etmesini isteyen Riekerink ayrıca, top rakibe geçtiğinde oyuncularına takım olarak pres uygulama emri verdi.

    GALİBİYET SÖZÜ
    Galatasaray Teknik Direktörü , başkan Dursun Özbek'e galibiyet sözü verdi. Oyuncularına güvendiğini kaydeden Hollandalı çalıştırıcı, "Fenerbahçe'yi mağlup ederek hem yönetime bize destekleri için teşekkür etmek hem de Trabzonspor ve Başakşehir yenilgilerini unutturmak istiyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:36
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