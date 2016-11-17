‘Tek alternatif kazanmak’

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, giyim sponsoru etkinliğinde Riekerink ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Kadıköy'e kazanmak için gittiklerini belirten Özbek, "Başka hiçbir alternatifimiz yok. Türkiye'nin her seviyede barışa ihtiyacı olduğu bir dönemdeyiz. Büyük kulüpler bu sorumluluğu taşımaktadır. Dostça bir derbi olacağından hiç şüphem yok. Buna katkı yapmalıyız" dedi.



PROGRAM DEĞİŞTİ

Kadıköy'e Seyrantepe'den geçmeyi planlayan yönetim, program değişikliğine gitti. Başkan Özbek, derbi öncesinde Point Hotel'de kampa girecek takımı ziyaret edecek. Sarı-kırmızılılar, buradan hep birlikte Kadıköy'ün yolunu tutacak. Taraftarlar da Zincirlikuyu'dan coşkulu bir uğurlama yapacak.