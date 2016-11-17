 Riekerink galibiyet reçetesini verdi – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Riekerink galibiyet reçetesini verdi

    Riekerink galibiyet reçetesini verdi

    'yi Kadıköy'de mağlup ederek tarihe geçmek isteyen teknik direktör , sarı-lacivertli ekibi en ince ayrıntısına kadar analiz ederken oyuncularından isteklerini bir liste haline getirdi.

    İşte Hollandalı hocanın, derbide sarı-kırmızılı oyunculardan istekleri ve beklentileri:

    1- Şut atın: 'nin ceza sahası dışından gol yediğini belirleyen Riekerink, rakibin kapanması halinde 'ceza saha dışından gol arayın' dedi. Bu nedenle futbolcularına her antrenman içerisinde özel olarak şut çalıştırıyor.

    2- Kanatlar çalışsın: Kanat oyuncularının kenar bölgelerinde daha etkili olmalarını isteyen Riekerink, "Çalım atıyorsunuz, adam eksiltiyorsunuz ancak ne etkili bir pas, ne etkili bir orta geliyor" diyerek artık son hareketi yapmalarını istedi.

    3- Boşa kaç Eren: Fenerbahçe defansının kendi içerisinde bir çok hata yaptığını futbolcularına ileten Hollandalı çalıştırıcı, takımın tek santraforu Eren Derdiyok'tan defans arasında kalmamasını ve kendisine mutlaka boşluk yaratmasını istedi.

    4- Ani ataklara dikkat: Emenike, Sow, Volkan, Alper gibi hızlı futbolculara sahip olan Fenerbahçe'nin kontra ataklarına dikkat edilmesinin altını çizdi. Bu konuda orta saha oyuncularına büyük iş düştüğünü belirtti.

    5- Pas trafiği: Futbolcularından toplara hızlı bir şekilde müdahale etmelerini isteyen Riekerink, 'Seri paslarla rakibi bunaltın' talimatı da verdi.

    ORTALIĞI KARIŞTIR
    Fenerbahçe defansında Simon Kjaer ve Martin Skrtel gibi hava toplarına hakim ama yerden aralarına atılan toplarda hata yapan iki oyuncunun olması Riekerink'i sürpriz arayışına itti. Eren'in markaj altında kalacağını düşünen Hollandalı hoca, Podolski'den defansı karıştırmasını istedi.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:13
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