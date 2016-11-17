 Özbek karar değiştirdi – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Özbek karar değiştirdi

    Özbek karar değiştirdi
    'den taraftarlarla Ülker Arena'ya geçmeyi planlayan yönetimi, program değişikliğine gitti. Başkan Dursun Özbek, derbisi öncesinde Point Hotel'de kampa girecek takımı ziyaret etme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, buradan hep birlikte Kadıköy'ün yolunu tutacak. Taraftarların da Zincirlikuyu'dan takımı coşkulu bir şekilde yolcu etmesi bekleniyor.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:41
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