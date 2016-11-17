 O maçı unutamıyorum – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    O maçı unutamıyorum

    O maçı unutamıyorum
    Sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak, derbi öncesi kısa bir değerlendirmede b ulundu. Sakinliğini koruyan tarafın avantajlı olacağını belirten Albayrak, "'de şampiyon olduğumuz maçı hiçbir zaman unutamam. Derbiden her türlü sonuç çıkar ama önemli olan olaysız geçmesi" dedi.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:32
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