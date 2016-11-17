 O iş bende – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    O iş bende

    O iş bende

    derbisi öncesi ’ndan geç ve yorgun döneceği konuşulan ’dan mesaj var: 24 saat uykusuz kalsam da o maça en hazır şekilde çıkarım.

    'ın 1 numarasından mesaj var... ile oynanacak derbi öncesi Uruguay Milli Takım kampından yorgun döneceği konuşulan , sarı-kırmızılı taraftarlarına umut saçtı. Daha önce de birçok kez idman yapmadan direkt maça çıkan tecrübeli kaleci, derbinin önemine değinerek, "24 saat uykusuz kalsam da o maça en hazır şekilde çıkarım. Uzun bir seyahatten sonra bu karşılaşmaya çıkacak olmamın hiçbir olumsuz etkisi olmayacak. Daha önceki maçlarda olduğu gibi sahaya çıkıp, elimden geleni yapacağım. Yorgunluk da ne!" diye konuştu. Muslera, zorlu Fenerbahçe karşılaşmasında oynaması halinde ezeli rakiplerine karşı 16. kez G.Saray kalesini koruyacak.

    16. F.BAHÇE DERBİSİ
    Uruguaylı file bekçisi, daha önce 11 Spor Toto Süper Lig, 3 Süper Kupa, bir de Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı 15 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Yıldız file bekçisi, Fenerbahçe'ye 6 maçta kalesini gole kapatırken, 4'ünde ikişer, 5'inde ise birer gol yedi.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:47
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