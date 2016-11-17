O iş bende
F.Bahçe derbisi öncesi Uruguay Milli Takımı’ndan geç ve yorgun döneceği konuşulan Muslera’dan mesaj var: 24 saat uykusuz kalsam da o maça en hazır şekilde çıkarım.
16. F.BAHÇE DERBİSİ
Uruguaylı file bekçisi, daha önce 11 Spor Toto Süper Lig, 3 Süper Kupa, bir de Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı 15 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Yıldız file bekçisi, Fenerbahçe'ye 6 maçta kalesini gole kapatırken, 4'ünde ikişer, 5'inde ise birer gol yedi.
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:47
- Gençler’de 7 eksik
Toplam 1
Yorum
hakan eksik fazla bu gençler bu sezon ne yapar bilen yok gençlerbirliği taraftarı olarak cavcavın takımın başından gitmeden iflah olacağı yok
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Toplam 18
Yorum
isminiz Fazla uzaga gidme aslanim 6 0 unutun onu izlemis sindir
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Toplam 30
Yorum
Hakan Temür fenerin neden liğ beşincisi oldugu belli capsız futbolu gibi cenesi düşük vasat topcusu yine zıvalamış.Doğru büyük derbi ligin üçü ve beşi ??????
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