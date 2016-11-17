 ‘Nuri, Türkiye’de forma giymemeli' – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    ‘Nuri, Türkiye’de forma giymemeli'

    ‘Nuri, Türkiye’de forma giymemeli'
    'ın eski oyuncusu olan Erdal Keser'den 'e ilginç tavsiye. Aslan'ın gündemindeki gurbetçi futbolcu hakkında konuşan Keser, şunları söyledi: "Dortmund'da oynamıyor. Türkiye onun için doğru seçenek değil. Hamburg veya Fiorentina'ya gitmeli"
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:55
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