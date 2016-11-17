 'Ne Luan’ın ne de benim haberim var' – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    'Ne Luan’ın ne de benim haberim var'

    'Ne Luan’ın ne de benim haberim var'
    Adı Cimbom ile anılan Luan hakkında son konuşan isim Vasco de Gama'nın başkanı Eurico Miranda oldu. Brezilya ekibinin patronu "Bu transferle ilgili bana kimse bir şey söylemedi. Luan'a da sordum bu transferden haberi yok" diyerek Galatasaray iddialarını yalanladı.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:55
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