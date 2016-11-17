Mali inceleme başlatıldı!
THY Avrupa Ligi İdari Denetim Kurulu, finansal denge ve fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Galatasaray Odeabank hakkında inceleme başlattı.
Finans panelinin, konuya ilişkin kararını 30 gün içinde duyuracağı ve disiplin kuralları gereği Galatasaray Odeabank'ın, THY Avrupa Ligi'nde oynatmak için kadrosuna yeni oyuncu katmasının, bir ay boyunca yasaklandığı da belirtildi.
Galatasaray Futbol Takımı da UEFA'nın finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmişti.
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:37
- Gençler’de 7 eksik
Toplam 1
Yorum
hakan eksik fazla bu gençler bu sezon ne yapar bilen yok gençlerbirliği taraftarı olarak cavcavın takımın başından gitmeden iflah olacağı yok
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Toplam 18
Yorum
isminiz Fazla uzaga gidme aslanim 6 0 unutun onu izlemis sindir
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Toplam 30
Yorum
Hakan Temür fenerin neden liğ beşincisi oldugu belli capsız futbolu gibi cenesi düşük vasat topcusu yine zıvalamış.Doğru büyük derbi ligin üçü ve beşi ??????
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