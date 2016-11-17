 Mali inceleme başlatıldı! – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Mali inceleme başlatıldı!

    Mali inceleme başlatıldı!

    THY İdari Denetim Kurulu, finansal denge ve fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle hakkında inceleme başlattı.

    'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2015-2016 sezonu şampiyonu olmasının ardından organizasyona dahil edilen 'ın mali tablolarının incelenmesi sonucu, kulübün vadesi geçmiş ödemeleri bulunduğu saptandı. Sarı-kırmızılı kulüp hakkındaki dosya, finans paneline sevk edildi.

    Finans panelinin, konuya ilişkin kararını 30 gün içinde duyuracağı ve disiplin kuralları gereği Galatasaray Odeabank'ın, 'nde oynatmak için kadrosuna yeni oyuncu katmasının, bir ay boyunca yasaklandığı da belirtildi.

    Galatasaray Futbol Takımı da UEFA'nın finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmişti.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:37
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