Ludwig’e pençe
Fransız kulüplerinin radarındaki Carole ile yolların ayrılması durumunda alternatifi hazır. Vikinglerin yükselen değeri Ludwig için ilk ciddi temas kuruldu.
LİVERPOOL ALAMADI
Ludwig Augustinsson, İsveç Milli Takımı'ndaki formuyla kısa sürede Avrupa transfer piyasasının gündemine oturdu. 1.81 boyunda 'kapı gibi' bir sol bek olan 22 yaşındaki futbolcuyla Liverpool da ilgileniyor. İngilizlerin 6 milyon euro'luk teklifini Kopenhag kabul etmemişti. Galatasaray ise geleceğe yatırım olarak da düşündüğü Ludwig için daha yüksek bir rakamla Danimarka kulübünün kapısını çalabilir. Fenerbahçe ve Beşiktaş da sezon başında İsveçli'yi gündemine almıştı.
ARTILARI
-Dinamik ve çok enerjik.
-Ortaları isabetli ve etkili.
-İleriye çıktığında geri dönerken sorun yaşamıyor.
-Savunma bilgisi yeterli seviyede.
-Ters kademe ve hava toplarında başarılı.
EKSİLERİ
-22 yaşında olduğu için tecrübe eksiği var.
-Henüz büyük bir ligde forma giymedi.
-Zamanlamasını ayarlamakta sıkıntı çekiyor.
VARGAS ATEŞİ ISINIYOR
Hoffenheim ile yollarını ayırmaya hazırlanan Eduardo Vargas için geri sayım başladı. 27 yaşındaki hücum oyuncusuyla ilgili Şili basınında çıkan haberlerde Vargas'ın devre arasında İstanbul'un yolunu tutacağı yazıldı.
TÜRKEŞ DE LİSTEDE
Anadolu Selçuklu takımında forma giyen 19 yaşındaki Süleyman Türkeş de Cimbom'un radarında. Sarı-kırmızılılar, gelecek vadeden genç forveti devre arasında kadrosuna katmayı planlıyor. U21 Milli Takım antrenörlerinden Emre Aşık da onun için olumlu rapor verdi.
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:09
- Gençler’de 7 eksik
Toplam 1
Yorum
hakan eksik fazla bu gençler bu sezon ne yapar bilen yok gençlerbirliği taraftarı olarak cavcavın takımın başından gitmeden iflah olacağı yok
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Toplam 18
Yorum
isminiz Fazla uzaga gidme aslanim 6 0 unutun onu izlemis sindir
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Toplam 30
Yorum
Hakan Temür fenerin neden liğ beşincisi oldugu belli capsız futbolu gibi cenesi düşük vasat topcusu yine zıvalamış.Doğru büyük derbi ligin üçü ve beşi ??????
Ludwig’e pençe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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