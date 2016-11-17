 Ludwig’e pençe – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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HEPSİ
    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Ludwig’e pençe

    Ludwig’e pençe

    Fransız kulüplerinin radarındaki Carole ile yolların ayrılması durumunda alternatifi hazır. Vikinglerin yükselen değeri Ludwig için ilk ciddi temas kuruldu.

    , transferde genç ve geleceği parlak isimleri kadrosuna katmayı planlıyor. Troyes'ten 1.5 milyon Euro'ya alınan Lionel Carole'e 5 milyon Euro'ya yakın teklifler geliyor. Özellikle Lyon ciddi biçimde Carole ile ilgileniyor. Cimbom sol beksiz kalmamak için planlarını yaptı. Hedefteki isim Kopenhag'da forma giyen Ludwig Augustinsson. Sarı-kırmızılılar vakit kaybetmeden 22 yaşındaki İsveçli sol bek için temaslar başladı.

    LİVERPOOL ALAMADI
    , 'ndaki formuyla kısa sürede Avrupa transfer piyasasının gündemine oturdu. 1.81 boyunda 'kapı gibi' bir sol bek olan 22 yaşındaki futbolcuyla Liverpool da ilgileniyor. İngilizlerin 6 milyon euro'luk teklifini Kopenhag kabul etmemişti. Galatasaray ise geleceğe yatırım olarak da düşündüğü Ludwig için daha yüksek bir rakamla Danimarka kulübünün kapısını çalabilir. Fenerbahçe ve Beşiktaş da sezon başında İsveçli'yi gündemine almıştı.

    ARTILARI
    -Dinamik ve çok enerjik.
    -Ortaları isabetli ve etkili.
    -İleriye çıktığında geri dönerken sorun yaşamıyor.
    -Savunma bilgisi yeterli seviyede.
    -Ters kademe ve hava toplarında başarılı.

    EKSİLERİ
    -22 yaşında olduğu için tecrübe eksiği var.
    -Henüz büyük bir ligde forma giymedi.
    -Zamanlamasını ayarlamakta sıkıntı çekiyor.

    VARGAS ATEŞİ ISINIYOR
    ile yollarını ayırmaya hazırlanan için geri sayım başladı. 27 yaşındaki hücum oyuncusuyla ilgili Şili basınında çıkan haberlerde Vargas'ın devre arasında İstanbul'un yolunu tutacağı yazıldı.

    TÜRKEŞ DE LİSTEDE
    takımında forma giyen 19 yaşındaki Süleyman Türkeş de Cimbom'un radarında. Sarı-kırmızılılar, gelecek vadeden genç forveti devre arasında kadrosuna katmayı planlıyor. U21 Milli Takım antrenörlerinden Emre Aşık da onun için olumlu rapor verdi.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:09
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