 Kilit adam Muslera – Fotomaç – 17 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kilit adam

    Kilit adam Muslera
    'tan derbi yorumu... "G.Saray'ın derbide Muslera'ya çok ihtiyacı olacak" diyen eski milli kaleci sözlerini, "Bunun sebebi takımın çok pozisyon vermesi. Stoperler değişiyor ve bir kaleci için sürekli oynama alışkanlığı çok önemli. 'nın işi zor" şeklinde tamamladı.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kilit adam Muslera haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.