 İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    İşte 'ın 11'i

    İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i

    Derbi ile yatıp kalkan Riekerink, 4-2-3-1 dizilişinde karar kılarken defansta Serdar-Semih ikilisine şans verecek. ’u da Bruma, Sneijder ve Podolski ile destekleyecek.

    'de 17 yıl süren galibiyet özlemine son vermek isteyen 'da teknik direktör Jan Olde Rikerink Fenerbahçe derbisine 3 gün kala derbi 11'ini şekillendirdi. Milli arada, Fenerbahçe derbisi üzerine yoğunlaşan başarılı çalıştırıcı, 4-3-3 dizilişi üzerinde yoğunlaşsa da De Jong'dan beklediği performansı göremeyince bu düşüncesinden vazgeçti ve yeniden 4-2-3-1 sistemine dönmek zorunda kaldı. Hollandalı teknik adam derbide pas bağlantısını geride Selçuk İnan önde ise Wesley Sneijder üzerinden kurmayı planlıyor.

    TOLGA GERİ DÖNÜYOR
    Son taktik idmanında görev vermeyi planladığı ilk 11'i ortaya koyan Riekerink'i en çok savunma zorlarken sarıkırmızılı hoca sürpriz bir şekilde Serdar ve Semih'i oynattı. Sağda ve solda ise Sabri ile Carole var. Selçuk'un yanında Tolga'yı oynatacak olan Riekerink, gol bulmak için ileride Eren'i Bruma, Sneijder ve Podolski ile destekleyecek. Eren ve Podolski'nin zaman zaman çift forvete dönüp gol arayacak.

    SERDAR AZİZ İLK KEZ
    Galatasaraylı taraftarların artık sahada görmek istediği , son dakikada bir değişiklik olmazsa maçında Süper Lig'de ilk kez Galatasaray formasını giyecek

    KUPAYI SÖKTÜ ALDI
    Fenerbahçe'yle oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde attığı golle kupayı Galatasaray'a getiren Lukas Podolski, Pazar günü sarı-kırmızılı ekibin en büyük silahı olacak. İlk 11'de başlaması beklenen Alman oyuncu, ligde 2, kupada ise Dersim'e 3 gol attı.

    Savaş ÇORLU
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:04
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