 İdman eksikliği olumsuz etkiler mi? – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    İdman eksikliği olumsuz etkiler mi?

    İdman eksikliği olumsuz etkiler mi?
    maçı öncesi Galatasaray'ın halen tam kadro çalışamaması taraftarları korkutuyor. Sarı-kırmızılı ekibe katılan ancak dün idmana çıkmayan Wesley Sneijder'in takıma dahil olması beklenirken Bruma ve Muslera'nın da bugün ayağının tozuyla Florya'daki yerini alması bekleniyor. Bu durumda , 3 gün tam kadro çalışma imkanı bulabilecek.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:40
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