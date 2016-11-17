Hazır askerler
Derbi ile yatıp kalkan Riekerink, 4-2-3-1 dizilişinde karar kılarken defansta Serdar-Semih ikilisine şans verecek. Eren Derdiyok’u da Bruma, Sneijder ve Podolski ile destekleyecek.
TOLGA GERİ DÖNÜYOR
Son taktik idmanında görev vermei planladığı ilk 11'i ortaya koyan Riekerink'i en çok savunma zorlarken sarıkırmızılı hoca sürpriz bir şekilde Serdar ve Semih'i oynattı. Sağda ve solda ise Sabri ile Carole var. Selçuk'un yanında Tolga'yı oynatacak olan Riekerink, gol bulmak için ileride Eren'i Bruma, Sneijder ve Podolski ile destekleyecek. Eren ve Podolski'nin zaman zaman çift forvete dönüp gol arayacak.
SERDAR AZİZ İLK KEZ
Galatasaraylı taraftarların artık sahada görmek istediği Serdar Aziz, son dakikada bir değişiklik olmazsa Fenerbahçe maçında Süper Lig'de ilk kez Galatasaray formasını giyecek
KUPAYI SÖKTÜ ALDI
Fenerbahçe'yle oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde attığı golle kupayı Galatasaray'a getiren Lukas Podolski, Pazar günü sarı-kırmızılı ekibin en büyük silahı olacak. İlk 11'de başlaması beklenen Alman oyuncu, ligde 2, kupada ise ise Dersim'e 3 gol attı.
Savaş ÇORLU
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:06
- Gençler’de 7 eksik
Toplam 1
Yorum
hakan eksik fazla bu gençler bu sezon ne yapar bilen yok gençlerbirliği taraftarı olarak cavcavın takımın başından gitmeden iflah olacağı yok
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Toplam 18
Yorum
isminiz Fazla uzaga gidme aslanim 6 0 unutun onu izlemis sindir
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Toplam 30
Yorum
Hakan Temür fenerin neden liğ beşincisi oldugu belli capsız futbolu gibi cenesi düşük vasat topcusu yine zıvalamış.Doğru büyük derbi ligin üçü ve beşi ??????
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