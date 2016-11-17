 Güzel bir maç olsun – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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HEPSİ
    17 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Güzel bir maç olsun

    Güzel bir maç olsun
    , 'de kendilerini güzel bir karşılaşmanın beklediğini belirterek şöyle konuştu: Gerginliği ve atmosferi hissediyoruz. Ümit ediyorum bize destek veren giyim sponsorumuza ve çalışanlarına ilk hediyeyi derbide vereceğiz. Taraftarlarımıza armağan edeceğimiz güzel bir maç olmasını ümit ediyorum.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:14
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