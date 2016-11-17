G.Saray'da 2 kadro dışı
Galatasaray Odeabank'ta alınan kötü sonuçların faturası kesildi. Koç Ergin Ataman, Russ Smith ve Justin Dentmon'ı kadro dışı bıraktı.
Galatasaray Odeabank, son olarak THY Avrupa Ligi (Euroleague) mücadelesinde Zalgiris Kaunas'a mağlup olmuş ve kötü gidişe dur diyememişti.
Başantrenör Ergin Ataman da daha önce eleştirdiği isimler, Smith ve Dentmon'u Darüşşafaka Doğuş kadrosuna almadı.
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Russ Smith, bekleneni verememiş ve lig lisansı iptal edilmişti.
Ataman, daha önce yaptığı açıklamalarda Russ Smith hakkında yanıldığını belirtmişti.
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:35
- Zaferin şifresi 3S
Toplam 1
Yorum
zeki Fb maca hocasiz ciksa yine Gs yenemez..Oyuncularin ozel hazirlanmasina gerek yok..Siradan bir mac gibi hazirlansinlar yeter
- "Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenecek"
Toplam 6
Yorum
mustafa böyle yöneticierden nefret ediyorum gündeme gelmek için elinden gelenleri yapıyorlar oynasi ali şen için bunlar çocukca olması gerekirken!
- CAS duruşması yarın yapılacak
Toplam 3
Yorum
st_Hal neden vazgeçelim ki?
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