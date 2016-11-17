G.Saray'da 2 kadro dışı

Galatasaray Odeabank, son olarak THY Avrupa Ligi (Euroleague) mücadelesinde Zalgiris Kaunas'a mağlup olmuş ve kötü gidişe dur diyememişti.



Başantrenör Ergin Ataman da daha önce eleştirdiği isimler, Smith ve Dentmon'u Darüşşafaka Doğuş kadrosuna almadı.



Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Russ Smith, bekleneni verememiş ve lig lisansı iptal edilmişti.



Ataman, daha önce yaptığı açıklamalarda Russ Smith hakkında yanıldığını belirtmişti.