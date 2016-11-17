 G.Saray'da 2 kadro dışı – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    G.Saray'da 2 kadro dışı

    G.Saray'da 2 kadro dışı

    Galatasaray Odeabank'ta alınan kötü sonuçların faturası kesildi. Koç , Russ Smith ve Justin Dentmon'ı kadro dışı bıraktı.

    Galatasaray Odeabank, son olarak THY Avrupa Ligi (Euroleague) mücadelesinde Zalgiris Kaunas'a mağlup olmuş ve kötü gidişe dur diyememişti.

    Başantrenör da daha önce eleştirdiği isimler, Smith ve Dentmon'u Darüşşafaka Doğuş kadrosuna almadı.

    Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Russ Smith, bekleneni verememiş ve lig lisansı iptal edilmişti.

    Ataman, daha önce yaptığı açıklamalarda Russ Smith hakkında yanıldığını belirtmişti.

    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:35
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