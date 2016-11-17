G.Saray, F.Bahçe maçına böyle hazırlanıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın devam eden bölümünde gruplar halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı. Daha sonra şut çalışmasının gerçekleştirildiği antrenmanın ana bölümünde orta ve sonuçlandırma çalışması üzerinde duruldu.



Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

