G.Saray, F.Bahçe maçına böyle hazırlanıyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın devam eden bölümünde gruplar halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı. Daha sonra şut çalışmasının gerçekleştirildiği antrenmanın ana bölümünde orta ve sonuçlandırma çalışması üzerinde duruldu.
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 15:12
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Takımın mihenk taşı: Marcelo
Toplam 5
Yorum
Ertan Tam bir profesyonel sporcu. Futbolcu dediğin böyle görev yapar ve taraftarını mest eder. HELAL OLSUN SANA HELAL OLSUN. Çoğalmaları lazım.
- Beşiktaş'ta Adanaspor hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
Ertan Çok iyi olacak bir konu. Bir an evvel hayata geçirilsin ve ileriye dönük çalışmalar hemen başlasın. GELİYOR BEŞİKTAŞ GELİYOR...
- "Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenecek"
Toplam 2
Yorum
uğur aktürk belli olmaz
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