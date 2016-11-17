Gerrard teknik direktör olarak dönüyor

ABD 1. Futbol Ligi takımı Los Angeles Galaxy'den ayrılma kararı alan İngiliz futbolcu Steven Gerrard, ülkesine teknik direktör olarak dönmeye hazırlanıyor.

İngiltere Premier Lig'de 17 yılda 710 kez formasını giydiği Liverpool'daki kariyerine geçen yıl aralık ayında son vererek ABD'ye giden 36 yaşındaki Gerrard'ın, İngiltere Birinci Futbol Ligi'nde 21. sırada yer alan MK Dons'un teknik direktörlük teklifini değerlendirdiği basına yansıdı.

Bu sezon 17 maçta 17 puan toplayarak düşme potasında yer alan MK Dons takımında, teknik direktör Karl Robinson ekim ayında görevinden ayrıldı.

Londra'nın köklü takımlarından olan Wimbledon, 2002 yılında aldığı bir kararla 90 kilometre uzaklıktaki Milton Keynes'e taşındı ve 2004 yılından itibaren MK Dons ismiyle 30 bin kişilik stadında maçlarını oynamaya başladı. MK Dons, altyapısından İngiltere Milli Takımı ve Tottenham Hotspur'un genç yıldızı Dele Alli'yi yetiştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, Federasyon Kupası ve Lig Kupası finallerinde gol atmayı başaran tek İngiliz futbolcu olan Gerrard, Liverpool kariyerinde lig şampiyonluğu dışında 8 kez kupa sevinci yaşadı. İngiliz futbolcu, 2015 yılının temmuz ayından beri formasını giydiği Los Angeles Galaxy'de 34 maçta 5 gol atıp, 14 asist yaptı.

Manchester United'a hezimet yaşattı

MK Dons, 2014-15 sezonunda Lig Kupası'nda eşleştikleri dünya devi Manchester United'ı farklı mağlup ederek kupa dışında bırakmıştı.

Hollandalı teknik adam Louis van Gaal yönetimindeki Manchester ekibini 28 Ağustos 2014 tarihinde sahasında ağırlayan MK Dons, rakibini Grigg ve Afobe'nin ikişer golüyle 4-0 yenmiş ve üçüncü tura çıkmıştı.