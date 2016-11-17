Galatasaraylı yöneticilerden derbi mesajları

Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya, GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce bir Galatasaray taraftarıyım. Tüm kalbimle Galatasaray'ın kazanmasını istiyorum. Kazanması için de elimizden geleni yapıyoruz. Bu sezon inşallah taraftarımızı mutlu edecek bir sonuçla döneriz." dedi.

Yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm de Galatasaray'ın çıktığı her karşılaşmada favori olduğunu belirterek, "Galatasaray'ın kazanacağına inanıyorum. Fenerbahçe önemli bir takım ve rakibimiz. Fakat Galatasaray yıldızlarıyla, oyuncularıyla, takım oyunuyla, hocasının vereceği taktikle Fenerbahçe'yi yenecek güçtedir. Oyuncularımız iyi hazırlanıyor. Florya'da iyi bir hava var. Başkan ve yönetimimizin de ciddi bir desteği var. İnşallah Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluk yarışına kaldığımız yerden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Derbinin dostça geçmesi gerektiğine vurgu yapan yönetim kurulu üyesi Burçin Aslan ise "Derbi konusunda heyecanlıyız. Türkiye'nin değil dünyanın sayılı derbilerinden biri. Adına, büyüklüğüne yakışan bir derbi olmasını, saha dışı faktörlerin konuşulmadığı, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalitesine yakışan bir derbi olmasını diliyorum. Umarım sonuç bizim için olumlu olur ve haftayı memnun bir şekilde kapatırız." diye konuştu.