 ‘Eren Derdiyok yeni Frei olur’ – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    yeni Frei olur’

    ‘Eren Derdiyok yeni Frei olur’
    Bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen İsviçreli Kubilay Türkyılmaz, Aslan'ın yeni forveti 'u çok beğendiğini söyledi. Kubi, "Eren, İsviçre'nin efsanevi oyuncusu Alexander Frei'ın yerini alabilir. Nasıl gol atılacağını çok iyi biliyor" dedi.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:00
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