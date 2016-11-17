 Derbi haftası her yer sarı kırmızı – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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HEPSİ
    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Derbi haftası her yer sarı kırmızı

    Derbi haftası her yer sarı kırmızı
    Zorlu derbisi öncesinde Galatasaray'dan tişört hamlesi geldi. Derbiye özel bir tişört üreten sarı-kırmızılılar bunu resmi siteden duyurduktan sonra satışa sundu. "Derbi Haftası - Her Yer Sarı Kırmızı" sloganıyla piyasaya sürülen tişörtün üzerinde "Sonsuza Kadar, Sadece Galatasaray" yazıyor. Tişörtün satış fiyatı ise 14.90 TL.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:39
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