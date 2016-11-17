Cimbom Şanslı

Güven Taner, A Spor'da yayınlanan 90'a programında gündemi değerlendirdi: G.Saray favori çünkü yerleşmiş bir oyun tarzı oluştu.

Serkan Korkmaz: Güven Taner derbi maçı için neler söylersin?



Güven Taner derbi maçı için neler söylersin?) F.Bahçe-G.Saray derbisine Beşiktaş penceresinden de bakmamız lazım. Galatasaray 20 puanda Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde Fenerbahçe 18 puanda Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde. Fenerbahçe'nin maçı kazanması durumunda Beşiktaş'ın yarışacağı rakipleri bir tane daha artıyor.

Beşiktaş'ın önümüzde ligin devre arasına kadar 12 maçı var. Bunların 6'sı lig maçı. 2'si Şampiyonlar Ligi maçı. Benfica ve Dinamo Kiev maçı. 4 tane de Ziraat Türkiye Kupası maçı var. Beşiktaş önündeki 6 haftanın 6'sının ortasında da maç oynayacak.

Beşiktaş'ın futbolda öne çıkabilmesini sağlıyan özelliği ne? Tempolu oynarsa yapabiliyor bu işi. Ama temposuz oynarsa Milli Takımımız gibi top çevirerek, o zaman Adanaspor maçı bile zora girer.

(Serkan Korkmaz: Güven abi derbi maçında favoriniz var mı?)



Fener'de iki eksik var

İşte ben de konuyu buraya bağlayacaktım.

Bu derbinin favorisi Galatasaray.

Öyle görünüyor. Çünkü Galatasaray'ın daha yerleşik bir oyunu var.

Beğenilmeyen adamları olsa da oyun yapısı aynı. Belli bir oyun yapısını değişik adamlarla oynamaya çalışıyor.

Ama Fenerbahçe'de hem Mehmet Topal'ın olmaması hem de Lens'in yokluğu takımın hem savunma yönünü hem de hücumunu olumsuz etkileyecek.

Fenerbahçe bu olumsuzluğu nasıl kapatacak, neyle kapatacak? Hangi düzeyde kapatacak?



Advocaat deniyor

Onu göremediğim için Galatasaray'ı favori görüyorum. Favori görmek kazanacağı garantisini vermek anlamında da değil kuşkusuz. Fenerbahçe'de iki önemli adamın olamaması Advocaat'ın planlarını bozmuş olabilir.

Takımı nasıl oynatacağını planlayamayabilir.

Çünkü Advocaat'ta benim gördüğüm kadarıyla artık gördüğü bildiği oyuncuyu kafasında değerlendirmekten çok oynatarak deneme yanılma yöntemiyle değerlendiriyor.

Aatif'ta olduğu gibi.

Zorunlu olduğu zaman oynattı; "Aaa bak iş yapıyormuş" dedi. (Serkan korkmaz: Avrupa'ya da bildirmedi!") Bu nedenle Galatasaray'ı daha oturmuş bir takım gibi görüyorum.

Eğer Riekerink benim kafamdaki kadroyu çıkarırsa tabi. Tahmin ediyorum böyle çıkar; önde Eren Derdi yok, kanatta birinde Podolski diğerinde Bruma'yı düşünüyorum. Ortalarında da Sneijder olabilir. Arkalarında da De Jong ile Selçuk var. Selçuk bu formu ile belki olmaz. Tolga olabilir. Savunma bölgesinde sağ sol garanti de kaleci Muslera olur. Serdar Aziz ile Semih'i sakatlıkları yoksa koyardım.