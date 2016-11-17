Cerablus'a yardım eli
Fenerbahçeli futbolcuların eşleri Cerablus'taki çocuklara kışlık giysi yardımında bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı yürütülen harekat kapsamında Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Halep'in Cerablus ilçesine yönelik yardımlar sürüyor.
F.BAHÇELİ EŞLERDEN YARDIM
Sosyal medya ve haberlere konu olan Cerablus'taki çocuklar için bir araya gelen Fenerbahçeli futbolculardan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, Mehmet Topal'ın eşi Selda Topal, Robin van Persie'nin eşi Bouchra van Persie ve Ertuğrul Taşkıran'ın eşi Gözde Taşkıran, Cerablus'a yardım malzemesi gönderdi.
ÇOCUKLAR TEŞEKKÜR ETTİ
İçerisinde bot, mont ve diğer kışlık giyeceklerin bulunduğu bir kamyon dolusu malzemeyi Cerablus'a gönderen futbolcu eşleri, ÖSO'ya bağlı Sultan Murad Tümeni aracılığıyla yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Askerlerden yardımları alan Cerabluslu çocuklar, Türkiye'ye ve hayırseverlere teşekkür etti.
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:49
- Zaferin şifresi 3S
Toplam 1
Yorum
zeki Fb maca hocasiz ciksa yine Gs yenemez..Oyuncularin ozel hazirlanmasina gerek yok..Siradan bir mac gibi hazirlansinlar yeter
- "Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenecek"
Toplam 6
Yorum
mustafa böyle yöneticierden nefret ediyorum gündeme gelmek için elinden gelenleri yapıyorlar oynasi ali şen için bunlar çocukca olması gerekirken!
- CAS duruşması yarın yapılacak
Toplam 3
Yorum
st_Hal neden vazgeçelim ki?
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