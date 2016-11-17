 Aslan’da Bruma sıkıntısı – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Aslan’da sıkıntısı

    Aslan’da Bruma sıkıntısı

    ’den gelen teklifler kafasını karıştırdı. Yönetim endişeli.

    'ın bu sezon en değerli oyuncusu konumundaki Bruma'ya teklif yağıyor. İngiltere'den M.United, Tottenham, Arsenal ve West Ham peşinde. Yönetim kontratını uzatmayı düşündüğü Portekizli yıldızın devre arasında gidişine izin vermiyor. 'nın ise teklifler sonrası aklı karıştı. Ada izni vermeyen yönetim, Bruma'nın performansının düşmesinden çekiniyor.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:54
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