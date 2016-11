"Artık bu derbiyi kazanmalıyız"

Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Lionel Carole , LİG TV'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Carole LİG TV mikrofonlarına şunları söyledi:"Galatasaray bana çok erken bir dönemde transfer teklifinde bulundu ve bu transfer için çok istekliydi. Bundan dolayı Galatasaray'a gelirken hiç tereddüt etmedim. Dolasıyla başka transfer teklifi alacak zamanımda yoktu. Galatasaray'ın isteğini görünce başka bir teklifi beklemeye gerekte kalmadı zaten. Ayrıca o dönem kulübüm Troyes'in finansal ihtiyaçları vardı ve 3 taraf içinde sonu olumlu biten bir anlaşma oldu. Fransa'da oynarken açıkçası böyle büyük bir kulübe transfer gerçekleştireceğimi düşünmüyordum. Ama futbol çok hızlı ilerleyen ve gelişen bir oyun. Bir gün bir baktım ve kendimi Galatasaray'da buldum. Şu an Galatasaray'ın bir parçasıyım ve burada olmaktan gayet mutluyum.""Türkiye'yi az çok tanıyordum, ülke konusunda "sıfır" değildim açıkçası. Türkiye Ligi her ne kadar Avrupa'da ki 5 büyük ligden biri olmasa da takip edilen bir lig. Özellikle Galatasaray ve Galatasaray gibi büyük kulüpler Avrupa Kupaları'nda takip ediliyor. Türkiye'ye gelmeden önce daha önce Bursaspor'da oynayan Bakambu'ya danıştım. Bakambu ile gençken birlikte oynamıştık. Buraya geldim, Galatasaray'ı gördüm, kulübün alt yapısını gördüm. Benim için önemli olanlar bunlardı. Galatasaray'ı beğendim ve burayı sevdim."Kariyerinde resmi maçlarda henüz gol atamaması sorusu üzerine Carole, şöyle cevap verdi:"Aslında Benfica'nın 2. takımında bir gol atmıştım. Ben burada mücadele etmek için varım. İlle gol atmak zorundayım diye düşünmüyorum. Bu olacaksa olur zaten. Ben takımımla birlikte zafere ulaşmak için varım. Takımıma yardımcı olmak için gerektiğinde gol atarım.Geçtiğimiz sezon benim için adaptasyon dönemiydi. Burada tanımadığım oyuncularla oynuyorum ve elbette Galatasaray daha önce oynamadığım kadar büyük bir kulüp. Yine de geçtiğimiz sezona iyi başladığımı düşünmüştüm. Taki sakatlık yaşadığım döneme kadar. Sakatlığımın ardından 1,5-2 aylık bir iyileşme dönemi yaşadım. Ancak bu sezon takıma iyi adapte oldum diyebilirim ve bunun avantajını görüyorum. Kendimi iyi hissediyorum ve elimden geldiği kadar sahaya çıktığımda maksimumu yapmaya çalışıyorum.""Fenerbahçe mücadelesi nasıl bir maç olur bilemiyorum ama biz iyi hazırlanıyoruz. Geçtiğimiz hafta milli takım arası vardı ve takımımız yavaş yavaş toplanıyor. Daha 2 oyuncumuz daha takıma katılacak. Biz sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Puanlar almak için çalışacağız. Kuşkusuz zorlu bir maç olacak ve bunun farkındayız. Ben bu zorlu mücadele ve meydan okuma için hazırım. Geçtiğimiz yılda Kadıköy'de uzun zamandır kazanamamız ile ilgili diyaloğu hatırlıyorum. Bu aşmamız gereken bir durum. Biz artık bu derbiyi kazanmalıyız ve kazanırsak bizim için çok iyi olacağının farkındayız. Bu derbiye iyi hazırlanıyoruz. Sahaya çıktığımda elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan şüphemiz yok. Biliyoruz ki bu döngüyü tersine çevirmek bizim elimizde. Neden bu hafta sonu kazanmayalım? Biz derbileri sezon dışı maçlar olarak görüyoruz. Yani ligin bir parçası gibi değil de, sonuçları ağır olacak bir maç olarak görüyoruz. Bu açıdan derbiler bizim için çok önemli. Dediğim gibi derbilerin sonuçları hem bizim hem de taraftarlar için ağır olabiliyor.""İdol olarak belirlediğim tek bir oyuncu yok kafamda. Hiç bir futbolcu kusursuz değil. Dolayısıyla kimi oyuncuların farklı yanları iyi olabilir. Ben bunları örnek almaya çalışıyorum. İsim vermem gerekirse Paris Saint Germain'de oynayan Maxwell'i söyleyebilirim. Kendisi iyi pas tekniğine sahip olan, zeki bir oyuncu. Başka isim söylemem gerekirse Marcelo ve Alaba'yı da ekleyebilirim. Her ikisi de ofansif olarak çok güçlüler. Modern futbolda ofansif bekler takıma çok önemli katkı sağlıyorlar.""İstanbul'da hoşuma gitmeyen tek şey trafik... Trafik haricinde İstanbul güzel bir şehir ve çok hoşuma gidiyor. Ama dediğim gibi tek kötü yanı trafik sıkıntısı. Ama Paris'le kıyaslamam gerekirse havanın Paris'e göre burada daha iyi olduğunu söyleyebilirim. İstanbul'da beslenme adına herşey var. Türkiye'de iyi beslenmeye çalışıyorum. Çok fazla Türk mutfak kültürünü bilmiyorum. Fransa'da daha çok Türk yemekleri deyince aklımıza fast food geliyor. Örneğin; kebap. Fransa'da dönere kebap diyorlar. Bu fast food olarak sunulduğu için Fransa'da Türk mutfağında spesyel olarak bunu seviyordum.""Saha içerisinde de görüyorsunuz, takımda çok güzel bir ambians var. Ama en iyi anlaştığım oyunculara gelirsek elbette Fransızca konuşan oyuncularla daha iyi anlaşıyorum. Cavanda ve Chedjou gibi...Muslera'yı herkes seviyor ve bana herkes onu soruyor. Muslera sadece saha içerisinde değil saha dışında da bana çok şey katıyor. Muslera sahadayken takıma bir güven veriyor. Bir defans oyuncu olarak Muslera ile oynamak benim için büyük bir zevk. Bruma bu sezon takıma tekrar katılmasıyla birlikte bize güç kattı. Bazı olmayan yanlarımızı tekrar güçlendirdi. Özellikle ofansif anlamda. Bruma'nın sezona iyi başlaması takımımız içinde bir avantaj oldu. Bruma iyi bir oyuncu, onunla oynamaktan memnunum elbette."