Vargas’ta sona doğru

Hoffenheim’da idmanlara çıkmayan Vargas geliyor.

Cimbom'un daha önce de listesine giren Eduardo Vargas devre arası İstanbul'a gelebilir. Alman basını, Hoffenheim'da teknik direktör Julian Nagelsmann'la anlaşamayan Şili'li golcünün ayrılacağını duyurdu. Aslan'ın Ocak'ta 26 yaşındaki forveti kiralık olarak alabileceği belirtildi. Vargas bir süredir idmanlara çıkmıyor.