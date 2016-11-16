 Vargas’ta sona doğru – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Vargas’ta sona doğru

    Vargas’ta sona doğru

    ’da idmanlara çıkmayan Vargas geliyor.

    Cimbom'un daha önce de listesine giren Eduardo Vargas devre arası İstanbul'a gelebilir. Alman basını, Hoffenheim'da teknik direktör Julian Nagelsmann'la anlaşamayan Şili'li golcünün ayrılacağını duyurdu. Aslan'ın Ocak'ta 26 yaşındaki forveti kiralık olarak alabileceği belirtildi. Vargas bir süredir idmanlara çıkmıyor.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:19
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