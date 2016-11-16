Sürpriz hazırlıyor
Orta sahanın kolay geçilmesini önlemek için Tolga ve De Jong ikilisini birlikte oynatmayı planlayan Hollandalı çalıştırıcı, defansa da Serdar Aziz’i ekleyecek.
Fenerbahçe derbisi öncesinde en çok merak edilen mevkilerden biri de savunma. Riekerink, Kadıköy'deki dev maça savunma kurgusunda önemli bir değişiklik yaparak çıkmaya karar verdi. Derbide savunmanın merkezini Semih Kaya ve Serdar Aziz ikilisinden oluşturmayı planlayan başarılı çalıştırıcı, Aurelien Chedjou ve Hakan Balta'yı yedeğe çekecek.
Wesley Sneijder'in durumu da netleşti. Son haftalardaki formsuzluğuyla dikkat çeken Hollandalı yıldız buna rağmen Fenerbahçe derbisinde ilk 11'deki yerini alacak. Hollandalı teknik adam, milli takım dönüşünde bir görüşme yaptığı vatandaşına beklentilerinden bahsetti. Bol bol şut atması talebinde bulundu. Volkan'ın cepheden gelen toplarda yaptığı hataların kendisi için avantaj olduğundan bahsetti.
RİEKERİNK BEY FARK YARATACAK
Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi en son 22 Aralık 1999'da mağlup ederken bu tarihten sonra yeniden iki kez takımın başına geçen Fatih Terim dahil 8 farklı teknik adam galibiyet sevinci yaşayamadı. Çok eleştirilmesine karşın geçen sezon Fenerbahçe'nin elinden Türkiye Kupası'nı alan Riekerink, zor olanı başarıp tarihe geçmenin planlarını yapıyor.
İKİ YILDIZ KATILMADI
Dünkü antrenmana, milli takım kamplarında yer alan Fernando Muslera ve Bruma'nın katılmadığı aktarıldı. İki oyuncunun, bugün yapılacak çalışmada takımdaki yerlerini alması bekleniyor.
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 03:46
- Yanal ile 10 yıl
Toplam 1
Yorum
Sedat Valla Galatasaray taraftarı olarak Muharrem Ustayı tebrik ediyorum. Olması gerek bence de bu. Takım 3 maç üst üste kaybettimi hemen hoca değişelim. Millet don değişmiyo bukadar sık. Belli bir sistemin oturması için Teknik adamların Alex Fergusson gibi yıllarca takımın başında kalmasından yanayım.
- ''Bu kez tersi olabilir''
Toplam 1
Yorum
Aleks Hayaller...
- ''Biz 364 gün seviniyoruz''
Toplam 2
Yorum
Aleks Muhtemel yenilgiye kilif,ha Umit ha oyledir canim,devam!!!!
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