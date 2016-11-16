 Sürpriz hazırlıyor – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Sürpriz hazırlıyor

    Sürpriz hazırlıyor

    Orta sahanın kolay geçilmesini önlemek için Tolga ve De Jong ikilisini birlikte oynatmayı planlayan Hollandalı çalıştırıcı, defansa da ’i ekleyecek.

    'ın hocası Jan Olde Riekerink, Fenerbahçe derbisinin taktiğiyle birlikte 11'ini de şekillendirmeye başladı. Maça önde pres ve baskıyla çıkmayı planlayan Hollandalı teknik adam, öncelikle rakibinin hızlı hücumlarını kesmeyi amaçlıyor. Riekerink orta sahanın kolay geçilmesini engellemek için De Jong ve Tolga'yı birlikte sahaya sürmeyi düşünüyor. Onların önüne de Selçuk'u yerleştirecek.

    derbisi öncesinde en çok merak edilen mevkilerden biri de savunma. Riekerink, Kadıköy'deki dev maça savunma kurgusunda önemli bir değişiklik yaparak çıkmaya karar verdi. Derbide savunmanın merkezini Semih Kaya ve Serdar Aziz ikilisinden oluşturmayı planlayan başarılı çalıştırıcı, Aurelien Chedjou ve 'yı yedeğe çekecek.

    'in durumu da netleşti. Son haftalardaki formsuzluğuyla dikkat çeken Hollandalı yıldız buna rağmen Fenerbahçe derbisinde ilk 11'deki yerini alacak. Hollandalı teknik adam, milli takım dönüşünde bir görüşme yaptığı vatandaşına beklentilerinden bahsetti. Bol bol şut atması talebinde bulundu. Volkan'ın cepheden gelen toplarda yaptığı hataların kendisi için avantaj olduğundan bahsetti.

    RİEKERİNK BEY FARK YARATACAK
    Galatasaray, 'de Fenerbahçe'yi en son 22 Aralık 1999'da mağlup ederken bu tarihten sonra yeniden iki kez takımın başına geçen Fatih Terim dahil 8 farklı teknik adam galibiyet sevinci yaşayamadı. Çok eleştirilmesine karşın geçen sezon Fenerbahçe'nin elinden Türkiye Kupası'nı alan Riekerink, zor olanı başarıp tarihe geçmenin planlarını yapıyor.

    İKİ YILDIZ KATILMADI
    Dünkü antrenmana, milli takım kamplarında yer alan Fernando Muslera ve Bruma'nın katılmadığı aktarıldı. İki oyuncunun, bugün yapılacak çalışmada takımdaki yerlerini alması bekleniyor.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:46
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