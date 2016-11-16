 Sneijder defteri kapandı – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Sneijder defteri kapandı

    Sneijder defteri kapandı

    Danimarkalı eski futbolcu Hollandalı yıldızla ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

    'ın yıldızı için 'den olay yaratan açıklamalar geldi. Sneijder'in artık eskisi gibi olmadığını belirten Danimarkalı eski futbolcu, "Sneijder için Milli Takım kariyeri bence bitti" dedi. Sneijder'in orta sahada da oynayamayacağını ifade eden Perez, o bölgede Hollanda'nın daha iyi oyuncuları olduğunu ifade etti. Hollanda basınına konuşan Kenneth Perez, "Wesley Sneijder'in 6 numarada da forma giyebileceği söyleniyor. Fakat o bölge için Sneijder'den daha iyi oyuncular var Hollanda'da. Bence artık Sneijder için Milli Takım kariyeri bitti. ile birlikte Milli Takım'ın en iyileri olduğunu düşünürdük. Robben hala öyle ama Sneijder için aynı şeyleri söyleyemiyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:21
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