Seyrantepe’den otobüsle

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda ayrıca iki kulüp yöneticileri, misafir takıma verilecek bilet fiyatlarının 107 lira olması ve deplasmana 2100 seyirci götürme konusunda anlaştı. Ayrıca Galatasaraylı taraftarların, Kadıköy'e Seyrantepe'den otobüslerle polis eşliğinde gitmesi kararlaştırıldı.