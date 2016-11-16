 Seyrantepe’den otobüsle – Fotomaç – 16 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Seyrantepe’den otobüsle

    Seyrantepe’den otobüsle
    İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda ayrıca iki kulüp yöneticileri, misafir takıma verilecek bilet fiyatlarının 107 lira olması ve deplasmana 2100 seyirci götürme konusunda anlaştı. Ayrıca Galatasaraylı taraftarların, Kadıköy'e Seyrantepe'den otobüslerle polis eşliğinde gitmesi kararlaştırıldı.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:16
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Seyrantepe’den otobüsle haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.