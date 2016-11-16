 ''Sabri maç öncesi uyumuyor'' – Fotomaç – 16 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ''Sabri maç öncesi uyumuyor''

    ''Sabri maç öncesi uyumuyor''

    , 'de uzun yıllardır süren üstünlüğünün bu maçta son bulabileceğini söyledi.

    Topal ve Lens'in yokluğunun için büyük dezavantaj olacağını söyleyen Çetin, bu eksikliklerin Fenerbahçe'nin başını ağrıtacağını iddia etti. 'ın 'de kazanamamasının yarattığı psikolojik etkilerden de bahseden Servet, birçok arkadaşının maç öncesi gece uyuyamadığını söyledi. Sabri'nin benzer durumlardan şikayetçi olduğunu ifade eden Çetin, kendisinde böyle bir etki olmadığını kaydetti.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Sabri maç öncesi uyumuyor'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.