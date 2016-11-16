 Potada rakip Kaunas – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Potada rakip Kaunas

    Potada rakip Kaunas
    , 7. hafta maçında bugün Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zalgirio Arena'da yapılacak maç, 21.00'de başlayacak ve Lig TV 3'ten yayınlanacak. Organizasyona iyi bir başlangıç yapamayan ve ilk 5 maçını kaybeden sarı- kırmızılı ekip, son müsabakasında Olympiakos'u yenerek moral bulurken, Kaunas önünde de kazanmanın hesaplarını yapıyor.

    GALİBİYETLER EŞİT
    Avrupa Ligi'nde 1 galibiyet ve 5 yenilgiyle son sırada bulunan Galatasaray Odeabank, kendisi gibi sadece tek maç kazanan Litvanya temsilcisini mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. EuroLeague'de toplamda 73 maça çıkan sarıkırmızılılar, bu karşılaşmalardan 27 galibiyet ve 46 mağlubiyet aldı.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:12
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