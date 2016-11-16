Potada rakip Kaunas
GALİBİYETLER EŞİT
Avrupa Ligi'nde 1 galibiyet ve 5 yenilgiyle son sırada bulunan Galatasaray Odeabank, kendisi gibi sadece tek maç kazanan Litvanya temsilcisini mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. EuroLeague'de toplamda 73 maça çıkan sarıkırmızılılar, bu karşılaşmalardan 27 galibiyet ve 46 mağlubiyet aldı.
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:12
- Yanal ile 10 yıl
Toplam 1
Yorum
Sedat Valla Galatasaray taraftarı olarak Muharrem Ustayı tebrik ediyorum. Olması gerek bence de bu. Takım 3 maç üst üste kaybettimi hemen hoca değişelim. Millet don değişmiyo bukadar sık. Belli bir sistemin oturması için Teknik adamların Alex Fergusson gibi yıllarca takımın başında kalmasından yanayım.
- ''Bu kez tersi olabilir''
Toplam 1
Yorum
Aleks Hayaller...
- ''Biz 364 gün seviniyoruz''
Toplam 2
Yorum
Aleks Muhtemel yenilgiye kilif,ha Umit ha oyledir canim,devam!!!!
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